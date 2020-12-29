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Как в Бресте будут ходить автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь
29.12.2020 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Расписание движения общественного транспорта в новогоднюю ночь опубликовал в своем
Автобусы и троллейбусы 31 декабря будут ходить до 23.00.
С 23.30 31 декабря до 6.00 1 января будут ходить по одному троллейбусу на маршрутах № 1, 3, 4, 8. С 1.00 до 7.00 будут ходить маршрутки.
Движение автомобилей будет запрещено с 00.30 до 4.00 1 января на участках:
— по улице Ленина на участке дороги от улицы Мицкевича до улицы Гоголя;
— на участке улицы Гаврилова (четная, нечетная сторона) от улицы Ленинградской до улицы Орловской.
7 января с 16.30 до 20.00 запретят движение на улице Ленина от улицы Мицкевича до улицы Гоголя.
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И где закроют движение?
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