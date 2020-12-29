ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как в Бресте будут ходить автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь

29.12.2020 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Расписание движения общественного транспорта в новогоднюю ночь опубликовал в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Автобусы и троллейбусы 31 декабря будут ходить до 23.00.

С 23.30 31 декабря до 6.00 1 января будут ходить по одному троллейбусу на маршрутах № 1, 3, 4, 8. С 1.00 до 7.00 будут ходить маршрутки.

Движение автомобилей будет запрещено с 00.30 до 4.00 1 января на участках:

— по улице Ленина на участке дороги от улицы Мицкевича до улицы Гоголя;

— на участке улицы Гаврилова (четная, нечетная сторона) от улицы Ленинградской до улицы Орловской.

7 января с 16.30 до 20.00 запретят движение на улице Ленина от улицы Мицкевича до улицы Гоголя.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Город-каток, дата ВНС, обвинение очевидцу гибели Шутова и отопление от «розетки» - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика