Как в Бресте будут ходить автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь

Источник материала: Tut.by

Расписание движения общественного транспорта в новогоднюю ночь опубликовал в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Автобусы и троллейбусы 31 декабря будут ходить до 23.00.

С 23.30 31 декабря до 6.00 1 января будут ходить по одному троллейбусу на маршрутах № 1, 3, 4, 8. С 1.00 до 7.00 будут ходить маршрутки.

Движение автомобилей будет запрещено с 00.30 до 4.00 1 января на участках:

— по улице Ленина на участке дороги от улицы Мицкевича до улицы Гоголя;

— на участке улицы Гаврилова (четная, нечетная сторона) от улицы Ленинградской до улицы Орловской.

7 января с 16.30 до 20.00 запретят движение на улице Ленина от улицы Мицкевича до улицы Гоголя.