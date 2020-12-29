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Город-каток, дата ВНС, обвинение очевидцу гибели Шутова и отопление от «розетки» - все за вчера

29.12.2020 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

  • Доброе утро!


Надеемся, что если вы вчера и катались на льду, то только на коньках и добровольно — каток погода вчера устроила знатный. Дождь, мокрый снег, гололедица и вот это все, никак не связанное с новогодним настроением, продолжится. Мы же пока расскажем вам о самых заметных событиях понедельника.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Александр Лукашенко вчера провел совещание о подготовке Всебелорусского народного собрания и рассказал, когда же оно случится. Кстати, уже сегодня туда начнут выбирать делегатов. Всего участников и приглашенных будет 2700.
  • Много шума на выходных наделала публикация в The Insider с заявлением о том, что Кремль создает в Беларуси пророссийскую и антилукашенковскую партию. Поговорили с совладельцем и председателем совета директоров компании «Фармлэнд» Иван Логовым — один из тех, кого российское издание записало в «партийный актив».
  • Очевидцу гибели Геннадия Шутова изменили обвинение: изначально мужчину обвиняли в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел (санкции этой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы), но потом обвинение, по словам его родственников, переквалифицировали в покушение на убийство (здесь максимальная санкция пожизненное заключение).
  • Национальный банк Украины отказал белорусскому бизнесмену Николаю Воробью в покупке БТА Банка. Дело в том, что бизнесмен попал в санкционный список ЕС.
  • На госТВ заявили о попытках вербовки белорусских военных польскими спецслужбами. Там рассказали о попытке завербовать помощника военного атташе и «кадрового офицера, который проходил в Польше языковые курсы».
  • Трамп подписал проект бюджета, в него включен и Акт о демократии в Беларуси. Разбираемся, о чем идет речь в этом документе.

СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

  • Список политзаключенных пополнили еще два человека — журналист и бывший милиционер. Всего в списке сейчас 169 человек. Кстати, подробно обо всех протестных активностях (и не только) мы рассказываем вам в нашем традиционном онлайне.


  • Помощник президента Беларуси по Гродненской области и экс-министр МВД Беларуси Юрий Караев дал интервью блогеру Алексею Голикову, у которого 23 тысячи подписчиков на YouTube. Вот некоторые цитаты оттуда.
  • Уходящий год запомнился белорусам не только массовыми акциями протеста и их жестоким подавлением, но и отключениями интернета. Вспомнили, сколько часов мы провели без мобильного интернета и как это изменило цифровые привычки белорусов.
  • В суде Жлобина начали рассматривать уголовное дело из-за забастовки на Белорусском металлургическом заводе и остановки печей 17 августа. Известно, что обвиняемые возместили ущерб предприятию — 1088 рублей. По делу проходит четыре работника БМЗ.
  • Минский ОМОН провел детский новогодний утренник, что вызвало неоднозначную реакцию. Госканалы назвали мероприятие «эстафетой добра», комментаторы в интернете с этим не согласились. Праздничному агентству, которое многие посчитали организатором утренника, даже пришлось публиковать опровержение о том, что они не имеют к празднику никакого отношения.
    Читайте на Ребёнок BY: https://rebenok.by/inf/features/28646-stolichny-omon-provel-novogodny-utrennik-sobytie-vyzvalo-protivorechivye-chuvstva.html
    Уголовное дело, по которому подозревают сотрудников Пресс-клуба, передали в Следственный комитет. Напомним, в отношении них была выбрана самая строгая мера пресечения — заключение под стражу. А адвокат рассказал, как задерживали одного из сотрудников — гражданина России, Сергея Якупова.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  • В проекте «Быть мамой» знакомим вас с Ольгой, сыну которой нужна пересадка костного мозга. 4 года назад у Артема начали появляться синяки на теле, Ольга сразу обратила на это внимание и отправила 8-летнего сына сдавать анализы. В итоге обнаружилось, что в крови катастрофически мало лейкоцитов, которые отвечают за иммунитет.


  • Даниил Алениус, как и тысячи белорусов, отсидел этой осенью свои «сутки» в СИЗО. Парень увлекается урбанистикой, так что прямо в камере прикидывал, как усовершенствовать систему столичного транспорта. Смотрите, как любопытно получилось.
  • Частных домовладельцев с прошлого года начали стимулировать переходить на электроотопление. Судя по статистике, идея людям понравилась — только в этом году появилось более 7 тысяч абонентов. Но при этом многим белорусам было отказано в переходе на отопление «от розетки». Как это все работает — разбирались на опыте наших читателей.
  • Ну и конечно предновогодняя подборка полезных материалов. Собрали 26 советов врача о том, как провести праздники и не заболеть COVID-19, рассказываем, в чем встречать Новый год, чтобы он стал счастливым, показываем топ-5 вариантов стильной сервировки стола, а также раскрываем секрет новогоднего меню из 9 блюд, на готовку которого 31 декабря уйдет всего 2 часа!

О СПОРТЕ

  • С 1 января 2021 года все права на динамовский клуб будут переданы от ООО «Динамо-Брест» к ОО «Динамо-Брест». Что же будет с «бело-синей» командой после перезапуска?
  • Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель ответил на письмо белорусской баскетболистки Елены Левченко. Он предложил обсудить ЧМ-2021 с правительством и оппозицией. Левченко сказала, что готова встретиться с Фазелем, но отметила, что Свободное объединение спортсменов Беларуси не готово обсуждать политические вопросы.
  • С 1992 года журналисты популярного спортивного издания «Прессбол» определяют лауреата в номинации «Человек года». В 2020-м титул поделили трое — Александра Герасименя, Елена Левченко и Ольга Хижинкова. Этот материал не появится в газете, места для «Человека года» в ней не нашлось. Но мы решили помочь коллегам и публикуем материал журналистов издания, а также их альтернативную версию первой полосы последнего, сотого, в этом году номера.


Все новости понедельника, 28 декабря

Кстати, об итогах. Весь год мы рассказывали вам о событиях, которые происходили в Беларуси. Но за каждым таким событием стояли люди. Имена некоторых из них нам хорошо известны, некоторые остались для широкой публики «за кадром». Чтобы подвести итоги непростого 2020-го, мы выбрали главных кандидатов на звание «Герой года» по версии читателей TUT.BY. Результаты мы объявим 4 января, но голосовать вы можете уже сейчас. Хорошего вам дня!

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Теги: Брест
 
 
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Доброе утро! Надеемся, что если вы вчера и катались на льду, то только на коньках и добровольно - каток погода вчера устроила знатный.
 
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