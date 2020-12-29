В Беларуси началась вакцинация от коронавируса

Источник материала: Tut.by

В Беларусь прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V». Министерство здравоохранения объявило о начале вакцинации в стране, сообщает официальный телеграм-канал ведомства.



Фото: pexels.com, cottonbro

— Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы — медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, — объявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Глава Минздрава Беларуси поблагодарил российскую сторону «за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что «быстрый доступ Беларуси к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы»: «Протокол проведенного в стране клинисследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных клинического изучения „Спутника V“ для жителей Беларуси».

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину.

— Сегодня Беларусь также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом «Спутник V». Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания.

(Дополняется)