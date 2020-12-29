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В Могилеве 29 декабря из-за погоды не могут ходить троллейбусы
29.12.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 29 декабря не ходят троллейбусы — контактная линия покрылась коркой льда. В троллейбусном депо TUT.BY сообщили, что из-за погодных условий троллейбусы не смогли выехать из депо.
В Могилеве деревья, машины утром 29 декабря покрылись льдом: идет дождь, температура воздуха — около нуля, ветер сильный, порывистый.
По прогнозу, лишь к вечеру немного потеплеет — до +2°С. Тогда лед оттает. Ожидается, что и троллейбусы смогут выйти на линию.
В Могилеве это не должно вызвать сложностей для пассажиров: троллейбусных маршрутов в городе немного, все они дублируются автобусами или маршрутками.
TUT.BY будет следить за ситуацией.
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Троллейбусы не могут выехать из депо, сообщили в диспетчерской.
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