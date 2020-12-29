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В Лиде начнет работать крытая площадка для мини-футбола. Говорят, таких в Беларуси больше нет

29.12.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде готовится к сдаче в эксплуатацию новый спортивный объект — крытая площадка по мини-футболу, аналогов которой в Беларуси нет. Средства на ее строительство были выделены из районного бюджета, сообщает «Лідская газета».


Фото: lidanews.by

Площадка для мини-футбола в скором времени начнет работать на улице Качана.

— Открытие этого спортивного объекта создаст лучшие условия для тренировок юных футболистов, — рассказал председатель футбольного клуба «Лида» Иван Дубатовка. — В настоящее время начинающие спортсмены тренируются на стадионе «Старт». Но погодные условия не всегда позволяют это сделать. В осенне-зимний период дети занимаются на базе общеобразовательных учреждений города, и спортсменам приходится подстраиваться под плотный график работы школ.

Конструкция площадки разборная, а размер нового сооружения — 24 на 45 метров. Под крытой аркой разместятся мини-футбольное поле с искусственным покрытием, которое предоставит федерация футбола, и небольшой ряд трибун. Играть здесь можно будет при любой погоде, а при использовании тепловой пушки — зимой.

Строительные работы ведет лидская организация СМУ-7.

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Теги: Гродно
 
 
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В Лиде готовится к сдаче в эксплуатацию новый спортивный объект - крытая площадка по мини-футболу, аналогов которой в Беларуси нет.
 
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