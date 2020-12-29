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Караев заявил, что не организовывал насилие, и назвал себя патриотом

29.12.2020 10:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Христианство не приемлет насилия, но жизнь такова, что "для сохранения государства, общественного порядка, какое-то минимальное насилие, такое, соразмерное, все же бывает. И без него невозможно".

Об этом заявил инспектор по Гродненской области Юрий Караев в интервью блогеру Алексею Голикову 28 декабря.

Караев – помощник президента по Гродненской области и экс-министр МВД Беларуси, он руководил операциями по подавления мирных протестов граждан после выборов 9 августа.

По словам экс-министра, он в 42 года принял крещение и верит в Бога. А на слова блогера о том, как в понимании Караева увязываются христианство и насилие, пусть и легитимное, ответил, что насилие необходимо.

«Наверное, да, христианство не приемлет насилия. Но жизнь такова, что, если мы не будем защищать большинство от меньшинства, следуя только тому, что насилие не проповедуется, не пропагандируется и мы должны его отринуть… Ну мы же военные люди… И какие-то отступления у военных людей должны быть. Если помнить только об этом, что насилие неприемлемо, ну тогда все добрые и хорошие должны разоружиться и бесконечно подставлять правую щеку после левой. Для сохранения государства, для сохранения общественного порядка какое-то минимальное насилие, такое, соразмерное, все же бывает. И без него ну невозможно», - сказал он.

О патриотизме и насилии

Караев назвал себя патриотом белорусского государства и народа и государственником.

«Патриотизм - это когда ты за свою страну, за свое государство, его прославляешь, любишь, делаешь для него пользу, стремишься, чтобы оно жило лучше, даже скажу так, чем другие», - считает Караев.

По его мнению, действия экс-министра культуры (вероятно, речь шла о Павле Латушко) - это «даже не псевдопатриотизм, а полнейшее разрушительное деяние для страны». «Он идет против своего государства. Какие бы у него ни были там аргументы, благие мысли, его призывы для страны, даже не для государства - для страны, губительны», - уверен Караев.

Голиков напомнил, что действия Караева воспринимаются «как узурпация как узурпация и пособничество диктаторскому режиму». А действия «экс-министра культуры, который пытается применить пусть и экономическое насилие» для того, чтобы стало лучше, некоторое трактуют как временный вред. Голиков привел пример с износившимся коленным суставом, который нужно заменить, сделав операцию.

«Я не организовывал насилие, я организовывал охрану общественного порядка. Вот важная оговорка. Чтобы организовывать насилие, нужно делать шаги по насилию. Издать приказ о насилии, распоряжение - а я издал приказ об организации охраны общественного порядка. Чтобы функционировали все объекты жизнедеятельности, транспортные артерии, коммуникации и нормальная жизнь населенных пунктов и страны. Вот что я организовывал», - ответил Караев и прокомментировал действия оппозиции.

Он считает, что «коленный сустав» работает «получше многих других», а какого-то нового «они не показали».

«Их аргументы обернуты в более красивую обертку. Их никто не видел, не опробовал и не знает, как оно будет при их видении мира. А наши - работают и функционируют», - сказал он.

О представителях культуры и спортсменах

Караев также прокомментировал и то, что к протестующим присоединились «люди с образованием, спортсмены, деятели искусства, экономисты».

«Люди с образованием - это не всегда те, кто попробовал сам поруководить и поуправлять на уровне страны. Государство - настолько сложное, что даже я, будучи министром, скажу так: разбираюсь, наверное, только в своей сфере деятельности и, может быть, немного имею понятие о соседних», - признался наблюдающий за Гродненской областью.

Караев считает, что спортсменов и представителей культуры любит публика, но это не значит, что они разбираются, как управлять страной и как строить экономику.

(Напомним, деятели культуры, спорта, науки активно выступают против насилия. Всех, кто высказывал свою гражданскую позицию, снимали с должности, сажают в тюрьму.) 

О насилии в Беларуси

Напомним, после выборов в Беларуси 9 августа начались митинги протеста. Большая часть граждан страны не согласна с результатами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 82 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,1 процента.

Сразу после закрытия избирательных участков начались протесты, которые жестко подавляются силовиками. Хватают женщин, пожилых людей, пенсионеров. Отвозят на Окрестина, бьют, заставляют стоять на холоде с руками, поднятыми на стене.

Только по сведениям ООН (за 1 сентября), за первые два дня протестов в Беларуси было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Недавно свое расследование касательно жестких подавлений акций протестов в Беларуси опубликовало издание «Медиазона». Там собрали данные о насилии в отношении задержанных в Минске и изоляторе в Жодино, причем данные собирались не без помощи сотрудников силовых ведомств, которые анонимно помогали журналистам.

 
Теги: Минск
 
 
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Христианство не приемлет насилия, но жизнь такова, что "для сохранения государства, общественного порядка, какое-то минимальное насилие, такое, соразмерное, все же...
 
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