В Гомеле пропал водитель Яндекс. Такси: автомобиль нашли, мужчину - нет

Источник материала: Tut.by

В прошедшие выходные, в ночь с воскресенья на понедельник перестал выходить на связь водитель Яндекс.Такси в Гомеле. В ту ночь, сообщают поисковики «Симурана», 36-летний мужчина отправился работать, последний раз выходил на связь около трех часов ночи 27 декабря.





Позже автомобиль удалось найти, где мужчина — по-прежнему неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Олега Короткевича, позвоните, пожалуйста, по телефонам 102 или +375 29 232 11 11.