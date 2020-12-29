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В Гомеле пропал водитель Яндекс. Такси: автомобиль нашли, мужчину - нет
29.12.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прошедшие выходные, в ночь с воскресенья на понедельник перестал выходить на связь водитель Яндекс.Такси в Гомеле. В ту ночь,
Позже автомобиль удалось найти, где мужчина — по-прежнему неизвестно.
Если вам что-либо известно о местонахождении Олега Короткевича, позвоните, пожалуйста, по телефонам 102 или +375 29 232 11 11.
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36-летний мужчина отправился работать, последний раз выходил на связь около трех часов ночи 27 декабря.
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