Милиция пришла в редакцию газеты «Ганцавіцкі час»

Источник материала: Tut.by

29 декабря около 10.30 милиция пришли в редакцию газеты «Ганцавіцкі час», сообщает портал «Першы Рэгіён» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Причины визита пока неизвестны. Журналисты сообщили коллегам, что к ним, вероятно, пришли с обыском.

Газете «Ганцавіцкі час» 14 декабря исполнилось 19 лет. Она зарегистрирована Министерством информации. Принадлежит компании «Медиа-Ганцевичи», которая основала и сайт «Першы Рэгіён».