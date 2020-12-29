В Гомеле все обледенело, стали троллейбусы

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 29 декабря на некоторых участках дорог не могут ездить троллейбусы — контактная линия покрылась коркой льда. Читатели TUT.BY присылают нам видео погодных катаклизмов.

В Гомеле деревья и машины утром 29 декабря покрылись льдом: идет дождь, температура воздуха — около нуля, ветер сильный, порывистый.

По прогнозу, лишь к вечеру немного потеплеет — до +1…3°С. Тогда лед оттает.

Такая же ситуация сегодня во многих регионах страны: в Могилеве, например, троллейбусы и вовсе не смогли выехать из депо , все Витебске из-за погоды почти не ездят троллейбусы и трамваи">заледенело и в Витебске.