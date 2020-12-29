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В Гомеле все обледенело, стали троллейбусы
29.12.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле 29 декабря на некоторых участках дорог не могут ездить троллейбусы — контактная линия покрылась коркой льда. Читатели TUT.BY присылают нам видео погодных катаклизмов.
В Гомеле деревья и машины утром 29 декабря покрылись льдом: идет дождь, температура воздуха — около нуля, ветер сильный, порывистый.
По прогнозу, лишь к вечеру немного потеплеет — до +1…3°С. Тогда лед оттает.
Такая же ситуация сегодня во многих регионах страны: в Могилеве, например, троллейбусы и вовсе
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Читатели TUT.BY присылают нам видео погодных катаклизмов.
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