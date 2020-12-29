В Быхове женщину осудили за репост из телеграм-канала, который нельзя называть

Источник материала: Tut.by

Суд оштрафовал жительницу Быхова за репост из признанного экстремистским телеграм-канала и распространение нацистской символики. Ольгу Пушкареву оштрафовали на 15 базовых величин, или 405 рублей, сообщает 6tv.by.



Фото: Владимир Лапцевич, 6tv.by

Судья суда Быховского района Владимир Жолудев 28 декабря рассмотрел два протокола об административных правонарушениях, составленных в отношении Ольги Пушкаревой. Женщина находится в декретном отпуске.

Ольга Пушкарева не отрицала того, что действительно распространила свастику и информацию из запрещенного в Беларуси телеграм-канала. Однако она подчеркивала, что распространение нацистской символики не было ее целью: просто цифры репрессированных в Третьем рейхе и Республике Беларусь ее впечатлили, и она захотела поделиться ими с другими людьми, не обращая внимания на флаг нацистской Германии, на фоне которого эти цифры были размещены.

Что касается второго правонарушения — репоста из признанного экстремистским телеграм-канала, то, как отмечал адвокат Пушкаревой Сергей Корытко, тут негативную роль сыграла недостаточная работа по информированию граждан о том, что канал признан экстремистским. Хотя, конечно, незнание вины не освобождает от ответственности. Защитник также указал, что после того, как Пушкарева узнала о незаконности своих действий, она сразу же удалила данную информацию. Он просил суд назначить его клиентке минимальный штраф по обеим статьям — ч. 1 ст. 17.10 и ч. 2 ст. 17.11 КоАП.

Учитывая признание вины подсудимой и наличие у нее малолетнего ребенка, судья Жолудев оштрафовал Ольгу Пушкареву на 15 базовых.

Как заявила после заседания женщина, она не планирует обжаловать решение суда.