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75-летнего пенсионера из Новополоцка оштрафовали по 23.34 уже почти на тысячу долларов
29.12.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У демократического активиста из Новополоцка Анатолия Кулика из Новополоцка, которому 1 января исполнится 75 лет, уже более 2000 рублей штрафов,
Как сообщили близкие Анатолия Кулика, накануне ему дали штраф в 50 базовых (1350 рублей) за участие в несанкционированных акциях. В отношении пенсионера составили четыре протокола.
Ранее Анатолий Кулик получил 25 базовых (675 рублей) по статье 23.34 КоАП. Таким образом, всего у него уже штрафов на 75 базовых (2025 рублей).
В своем городе Анатолий Кулик —
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Анатолий Кулик - бывший депутат горсовета Новополоцка, работал инженером-технологом на «Полимире», активно участвовал в экологическом движении.
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