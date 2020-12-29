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75-летнего пенсионера из Новополоцка оштрафовали по 23.34 уже почти на тысячу долларов

29.12.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У демократического активиста из Новополоцка Анатолия Кулика из Новополоцка, которому 1 января исполнится 75 лет, уже более 2000 рублей штрафов, сообщает gorod214.by.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Как сообщили близкие Анатолия Кулика, накануне ему дали штраф в 50 базовых (1350 рублей) за участие в несанкционированных акциях. В отношении пенсионера составили четыре протокола.

Ранее Анатолий Кулик получил 25 базовых (675 рублей) по статье 23.34 КоАП. Таким образом, всего у него уже штрафов на 75 базовых (2025 рублей).

В своем городе Анатолий Кулик — человек-легенда. На мирные протесты он — тогда инженер завода «Полимир» — начал ходить с 1988 года, когда в Новополоцке, который называли «вторым Чернобылем», зародилось экологическое движение: люди требовали на пикетах, чтобы в городе был чистый воздух и вода. Затем инженера дважды избирали депутатом от БНФ в горсовет Новополоцка. После событий августа 2020 года Анатолий Кулик ходит по городу в соломенной шляпе с бело-красно-белой лентой и БЧБ-флагом.

 
 
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Анатолий Кулик - бывший депутат горсовета Новополоцка, работал инженером-технологом на «Полимире», активно участвовал в экологическом движении.
 
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