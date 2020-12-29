В Витебске из-за погоды почти не ездят троллейбусы и трамваи

Источник материала: Tut.by

В Витебске 29 декабря горожане жалуются на гололедицу. В городе проблемы с движением троллейбусов и трамваев. По прогнозу синоптиков, сложная ситуация на дорогах и тротуарах сохранится до вечера вторника, пока не установится плюсовая температура.



Фото: t.me/vitebsk

Дороги в Витебске стали покрываться льдом еще вечером 28 декабря. Утром 29 декабря шел дождь, на термометре было до 3 градусов мороза — и многие горожане едва добрались на работу из-за сильной гололедицы.



Фото: t.me/vitebsk

Контактные сети обледенели, и в городе с перебоями ходят троллейбусы и трамваи, обсуждают горожане в соцсетях и телеграм-каналах. В частности, утром трамваи стояли на Московском проспекте и улице Горького, а троллейбусы — на проспекте Строителей и улице Петруся Бровки.

Проблемы в движении троллейбусов сохранились и к обеду, говорят витебляне.

По словам горожан, нормально ходят автобусы и маршрутки.

В «Горэлектротрансе» TUT.BY сообщили, что рабочие очищают контактные сети ото льда, движение транспорта скоро восстановится.



Фото: t.me/vitebsk

По прогнозу, лед на улицах оттает лишь к вечеру, когда потеплеет до +2°С и пойдет мокрый снег.

Видео: t.me/vitebsk

Не ходят троллейбусы 29 декабря и в Могилеве — контактная линия покрылась коркой льда, Гомеле все обледенело, стали троллейбусы">есть проблемы и в Гомеле.