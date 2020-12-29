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В Ляховичском районе закрасили красную полосу на белом памятнике на братской могиле партизан
29.12.2020 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Красную полосу на белом памятнике братской могилы красноармейцев и партизан в Ляховичском районе закрасили, сообщает
Весной на белой плите на могиле красноармейцев и партизан в деревне Остров Ляховичского района была красная полоса, которая тянулась от основания до обелиска, рассказал житель Барановичей Сергей Говша. По его словам, ко Дню Победы захоронение почистили, побелили и покрасили. Однако в конце ноября, снова приехав на кладбище, Говша увидел, что поверх красной краски кто-то нанес черную.
Братская могила находится на деревенском кладбище в Острове. По разным данным, в ней похоронено от 9 до 14 красноармейцев и партизан, погибших в боях в 1941−1944 годах. В 1957-м на могиле установлен обелиск, обнесенный оградой из металлических труб на столбиках. Установлены сведения о шести красноармейцах.
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Красная полоса стала черной.
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