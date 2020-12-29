В Ляховичском районе закрасили красную полосу на белом памятнике на братской могиле партизан

Источник материала: Tut.by

Красную полосу на белом памятнике братской могилы красноармейцев и партизан в Ляховичском районе закрасили, сообщает Intex-press .



Слева памятник в мае 2020 года. Справа — в ноябре. Фото: Сергей Говша, Intex-press

Весной на белой плите на могиле красноармейцев и партизан в деревне Остров Ляховичского района была красная полоса, которая тянулась от основания до обелиска, рассказал житель Барановичей Сергей Говша. По его словам, ко Дню Победы захоронение почистили, побелили и покрасили. Однако в конце ноября, снова приехав на кладбище, Говша увидел, что поверх красной краски кто-то нанес черную.

Братская могила находится на деревенском кладбище в Острове. По разным данным, в ней похоронено от 9 до 14 красноармейцев и партизан, погибших в боях в 1941−1944 годах. В 1957-м на могиле установлен обелиск, обнесенный оградой из металлических труб на столбиках. Установлены сведения о шести красноармейцах.