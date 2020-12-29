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«Это нарушение порядка». Депутат Мингорсовета рассказал, почему против БЧБ-ленточек на заборе
29.12.2020 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Уручья поспорили из-за белых и красных ленточек на заборе. Тот, кто их убирал, оказался местным депутатом.
Жители Уручья узнали в мужчине, убиравшем ленты с забора на Городецкой вечером 28 декабря,
Депутат Мингорсовета подтвердил TUT.BY, что такая история была. Вот как он ее объяснил:
— Я видел человека, который вешал ленточки на забор. Подошел к нему и сказал: «Что ты делаешь?» А он начал какую-то непонятную игру против меня.
По словам депутата, он снял несколько ленточек, которые уже успели повесить. После этого Кузнецов и его оппонент сфотографировали друг друга и разошлись.
Эдуард добавил, что и сам — местный житель, его дом совсем рядом. Он считает, что вывешивание ленточек во дворе — это нарушение порядка.
— А в чем нарушение порядка?
— Ну представьте: к вам приходят домой и начинают вешать всякую ерунду, которая жильцам не нравится.
— Про дом — да, понимаю. Но здесь же речь идет про двор.
— Это то же самое. Я считаю, двор — это дом, страна — это дом. А если у вас дом только там, где тапки стоят — ну, это ваши проблемы.
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Жители Уручья поспорили из-за белых и красных ленточек на заборе. Тот, кто их убирал, оказался местным депутатом.
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