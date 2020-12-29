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Минчанин сообщил в милицию о том, что собирается расстрелять своего участкового

29.12.2020 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестный позвонил в милицию и рассказал, что у него есть пистолет с боевыми патронами и что он собирается расстрелять своего участкового. Личность звонившего установили, мужчину задержали. Им оказался нетрезвый 53-летний минчанин, сообщает пресс-служба МВД.

Звонок поступил в милицию поздно вечером 22 декабря. Мужчина рассказал об имеющемся у него пистолете ТТ с боевыми патронами и о том, что собирается применить указанное оружие в отношении своего участкового — инспектора милиции Фрунзенского РУВД Минска.

Личность звонившего установили, мужчину задержали. Им оказался 53-летний минчанин, который пояснил, что никакого оружия у него нет.

— Со слов мужчины, в тот вечер он находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит о том, что звонил в милицию. Он также пояснил, что знает своего участкового, так как неоднократно привлекался к административной ответственности за семейные дебоши в пьяном виде, но не хотел причинить никакого вреда милиционеру, — рассказали в милиции.

По словам мужчины, показания которого сняли на камеру, он перепутал номера телефонов и хотел позвонить любовнику своей сожительницы.

Действиям мужчины даст оценку Следственный комитет.

 
Теги: Минск
 
 
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Личность звонившего установили, мужчину задержали. Им оказался 53-летний минчанин, который пояснил, что никакого оружия у него нет.
 
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