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Как будет ходить минский городской транспорт в новогоднюю ночь

29.12.2020 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Минская подземка будет работать в новогоднюю ночь до 3 часов, интервал движения на Московской и Автозаводской линиях составит 6 минут, на Зеленолужской – 10.

До четырех часов утра 1 января будут работать автобусы и троллейбусы. Чаще остальных в новогоднюю ночь в столице будет ходить автобус №100, сообщили на предприятии "Минсктранс".

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Интервал его движения составит 10 минут. В новогоднюю ночь также будут работать автобусы №1 "ДС Веснянка – Вокзал" (интервал - 12 минут), № 44 "ДС Карастояновой – ст. Ждановичи" (интервал - 33 минуты), № 26 "ДС Восточная – Павлины Меделки" (интервал - 30 минут), № 72 "ДС Шабаны – ст.м. Могилевская" (интервал - 16 минут), № 69 "Вокзал – Масюковщина" (интервал - 20 минут), № 112С "АС Автозаводская – Сокол" (интервал - 37 минут), № 74С "ДС Малиновка-4 – Городской Вал" (интервал - 20 минут) и другие.

Самыми частыми будут троллейбусы №6 и 27. Интервал их движения составит 15 минут. Также выйдут на линию троллейбусы №  20 "ДС Серебрянка – Вокзал" (интервал - 16 минут), № 53 "ДС Малиновка-4 – ДС Зеленый луг-7" (интервал - 16 минут), № 60 "ДС Ангарская-4 – ст.м. Могилевская" (интервал – 16 минут), № 57 "ДС Сухарево-5 – Городской Вал" (интервал - 17 минут) и другие.

Будут работать трамваи № 4 "ДС Озеро – пл. Мясникова" (интервал – 20 минут) и № 6 "ДС Серебрянка – ДС Зеленый Луг" (интервал - 12 минут).

Из пригородных автобусов выйдет на линию №429 "ДС Дружная – Атолино" (интервал - 90 минут).

Такой график будет действовать первого января с 0:00 до 4:00. Полный список автобусов и троллейбусов, которые работают в Минске в новогоднюю ночь, приводится на сайте "Минсктранса".

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Теги: Минск
 
 
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После боя курантов в городе продолжат работать метро, трамваи, троллейбусы и автобусы. Кроме того, можно будет уехать из Минска в Сокол и Атолино.
 
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