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Погибший подросток на стройке на Пензенской работал нелегально

29.12.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора субподрядной строительной организации. Именно эта организация занималась строительством жилого дома на Пензенской в Минске, где в мае этого года погиб 17-летний подросток, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно материалам дела, 29 мая в шахту лифта строящегося многоквартирного жилого дома на улице Пензенской упал 17-летний подросток. На стройке он работал с братом и другом.

Для строительных работ организация привлекла значительное число рабочих. С большинством из них, включая погибшего, трудовые отношения не оформлялись.

«Вводный и первичный инструктажи по охране труда, стажировки и проверки знаний в данной сфере не проводились. В ходе осмотра места происшествия на строительном объекте отсутствовали ограждения опасных зон, где возможно падение с высоты, а проемы, в которые могли упасть работники, не были надежно закрыты или обозначены», — рассказали в прокуратуре.

Контроль за соблюдением правил техники безопасности во время выполнения строительных работ на объекте должен был осуществлять именно обвиняемый — директор субподрядной строительной организации. Ему инкриминированы нарушение правил безопасности строительных работ, а также ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Свою вину в произошедшем он не признал.

В целях обеспечения гражданского иска матери погибшего и других взысканий на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 500 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд. К обвиняемому применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Напомним, 29 мая на стройке по улице Пензенской 17-летний парень, выполняя работы на 12-м этаже, упал в неогороженную лифтовую шахту. От полученных травм он скончался на месте.

 
Теги: Минск
 
 
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Директору субподрядной строительной организации инкриминированы нарушение правил безопасности строительных работ, а также ненадлежащее исполнение служебных...
 
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