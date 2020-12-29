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По востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей объявили красный уровень опасности
29.12.2020 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики объявили красный уровень опасности на вторник, 29 декабря. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
«Сегодня, 29 декабря, во вторник, в период с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей ожидается сильный гололед», — говорится в сообщении.
Из-за обледенения контактной сети в Витебске
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«Сегодня, 29 декабря, во вторник, в период с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей ожидается сильный гололед», - говорится в...
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