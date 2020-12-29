По востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей объявили красный уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили красный уровень опасности на вторник, 29 декабря. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Роман Островский

«Сегодня, 29 декабря, во вторник, в период с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей ожидается сильный гололед», — говорится в сообщении.

Из-за обледенения контактной сети в Витебске практически остановилось движение трамваев и троллебусов, в Могилеве — троллейбусов, в Гомеле — аналогичная ситуация.

Рекомендации МЧС при гололеде и гололедице: передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;

пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;

прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия;

при движении необходимо соблюдать скоростной режим.