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По востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей объявили красный уровень опасности

29.12.2020 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили красный уровень опасности на вторник, 29 декабря. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Роман Островский

«Сегодня, 29 декабря, во вторник, в период с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей ожидается сильный гололед», — говорится в сообщении.

Из-за обледенения контактной сети в Витебске практически остановилось движение трамваев и троллебусов, в Могилеве — троллейбусов, в Гомеле — аналогичная ситуация.

Рекомендации МЧС при гололеде и гололедице:

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
  • прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия;
  • при движении необходимо соблюдать скоростной режим.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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«Сегодня, 29 декабря, во вторник, в период с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей ожидается сильный гололед», - говорится в...
 
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