В Бресте сильный ветер снес навес остановки

Источник материала: Tut.by

29 декабря на улице Гаврилова в Бресте ветер снес навес остановки, сообщает портал «Виртуальный Брест» со ссылкой на очевидцев.



Фото: Виртуальный Брест

К месту происшествия приехали медики и спасатели. По данным «Виртуального Бреста», крыша упала на людей. Из-под завала им помогли выбраться очевидцы.

Информации о пострадавших пока нет.



