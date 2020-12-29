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В Бресте сильный ветер снес навес остановки

29.12.2020 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 декабря на улице Гаврилова в Бресте ветер снес навес остановки, сообщает портал «Виртуальный Брест» со ссылкой на очевидцев.


Фото: Виртуальный Брест

К месту происшествия приехали медики и спасатели. По данным «Виртуального Бреста», крыша упала на людей. Из-под завала им помогли выбраться очевидцы.

Информации о пострадавших пока нет.


 
Теги: Брест
 
 
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Информация о пострадавших уточняется.
 
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