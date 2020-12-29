В Гродно милиция приехала на детский праздник у храма: горожане и настоятель возмущены, один мужчина задержан

Источник материала: Tut.by

В гродненском микрорайоне Барановичи около местной православной церкви гродненцы 27 декабря собрались на семейный праздник. Но провести до конца детское мероприятие не удалось: к елке приехали сотрудники милиции в тот момент, когда дети читали стихотворения Деду Морозу. Якобы на мероприятии кто-то был с флагом и выкрикивал лозунги. Но люди, которые тогда находились на поляне около Августовского храма, говорят, что за все время утренника никакой символики там не было и никто не протестовал. Тем не менее, праздник пришлось свернуть. На следующий день одного из мужчин, который был на мероприятии, забрали в РОВД, сейчас он в ИВС ждет суда. В милиции говорят, что в отношении него начат административный процесс за участие в несанкционированном мероприятии. Гродненцы происходящим возмущены. В истории разбирался TUT.BY.



Фото: предоставлено читателем

Как рассказывают гродненцы, семейный праздник в микрорайоне Барановичи начался в 15.00. Утренник организовала местная церковь, прихожане храма и неравнодушные местные жители подключились. Ничего не скрывали: объявление о предстоящем мероприятии было на дверях храма, приглашали всех желающих.

Днем в воскресенье на полянке собралось около 50 человек — дети и взрослые. Все шло своим чередом: колядки, поздравления, хороводы, игры на свежем воздухе, Дед Мороз со Снегурочкой и традиционные стихи. Именно в этот момент около елки появились милиционеры.





— Приехало несколько милицейских «уазиков». Мы сначала не поняли, что вообще происходит. Праздник был в самом разгаре: дети читали стихи Деду Морозу, у нас был еще запланирован квест, а также игры на свежем воздухе. Играла музыка. День был солнечным, все классно и празднично. Дети бегали греться в приходской домик, где мы организовали сладкий стол и горячий чай, часть людей была на улице. В какой-то момент на поляне появились милиционеры и люди в штатском. Они, не представляясь и ничего сначала не объясняя, подошли к мужчинам, которых здесь было не очень много — больше все же было мам с детьми, — и сказали, что те едут с ними в участок. Якобы здесь проводится несанкционированное мероприятие, кто-то ходил и махал флагами, кричал лозунги. Мы, мягко говоря, удивились: поляна хорошо просматривается, все друг у друга на виду — никто не ходил и не кричал. Стали спрашивать, что вообще происходит. Нам сказали, что есть фотографии и запись на служебном регистраторе этого эпизода с флагами. Попросили показать — ничего, конечно, не показали. Но праздник был уже испорчен: часть родителей забрали детей и сразу же уехали, часть — побежала в храм прятаться, — говорят участники утренника.

По их словам, что милиция на поляну пришла примерно в 17.15, одна же из машин с людьми в штатском стояла потом около храма до позднего вечера.

— Непонятно, что они хотели еще увидеть. И вообще возмущает то, как все это происходило: милиционеры испугали детей, сорвали праздник, всех разогнали, — возмущены гродненцы.

Настоятель храма Августовской иконы Божией Матери иерей Тимофей Ноздрин рассказывает, что в тот момент, когда на утренник приехали силовики, он был на крыльце церкви.

— Смотрю — а на празднике вдруг становится все меньше и меньше людей, все куда-то бегут. А прямо под самую елку быстро идут милиционеры. Я туда тоже сразу пошел. Они хотели задержать одного из мужчин, который пришел на праздник с ребенком и собакой: мол, размахивал флагом и у нас тут несанкционированное мероприятие. Но с флагами у нас никто замечен не был! Мы организовали просто детский утренник, чтобы ребята побыли на свежем воздухе, а не сидели по домам. Прийти к нам можно было любому человеку, а согласовывать приходские мероприятия мы не обязаны по закону. В итоге как-то коллективно нам удалось «отбить» мужчину. Но праздник закончился. Не все подарки были розданы, дети очень переживали, были напуганы. Один из детей, как потом рассказывали родители, сказал им, что убежал в храм «к Боженьке спасаться»… Мы очень возмущены, так не должно быть, представители правоохранительных органов так не должны поступать.



Фото: предоставлено читателем

На следующий день гродненцы узнали, что одного из участников праздника — Виктора — задержала милиция и он в ИВС.

— Мы не знаем, за что именно его задержали. Он только успел сказать жене, что, видимо, за утренник. Но мы точно знаем, что на празднике он был без каких-либо флагов, да и на фотографиях видно, что он вместе с дочкой водит хоровод вокруг елки, — говорят гродненцы.

В гродненской милиции факт задержания мужчины подтверждают.

— С 17.08 по 17.15 на улице Казановского [на том самом месте у церкви] около 10 человек сфотографировались с незарегистрированной символикой, а потом сели в машины и уехали. Фотография появилась в некоторых гродненских Telegram-каналах. Этот мужчина был задержан за участие в несанкционированном массовом мероприятии и водворен в ИВС до суда. Также идет работа по установлению личностей и других участников несанкционированного мероприятия, — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

TUT.BY попросил у представителя гродненской милиции фото, о котором идет речь, — но пока мы его не видели.

Однако участники детского праздника говорят, что в это время никого с символикой не было — и показывают фотографии, которые были сделаны, например, в 16.58, 17.05 и в 17.13.



Фото: предоставлено читателем

— Мы специально восстановили хронологию событий. Что касается Telegram-канала, то 27 декабря в чате микрорайона Барановичи, например, были опубликованы только фото и видео с детского утренника — и ничего более, — говорят участники праздника.

Еще одному мужчине-участнику вечером 28 декабря звонил участковый.

— Меня в тот момент не было дома. Сказали, якобы в отношении меня ведется административное дело. Пообещали перезвонить и сказать, во сколько прийти в милицию. Бегать я не собираюсь, так как ничего противозаконного не совершал, но, может быть, узнаю о себе что-то новое, — рассказал мужчина.