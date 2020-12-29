Перекрытия, ограничения и досмотры. Милиция рассказала о мерах безопасности в новогоднюю ночь в Минске

Источник материала: Tut.by

Места проведения массовых праздничных гуляний в Минске для обеспечения безопасности по периметру будут оборудованы специальными контрольно-пропускными пунктами с металлодетекторами. Попасть на гуляния можно будет только после досмотра. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В столичной милиции проинформировали, что в целях повышения уровня безопасности граждан все основные места проведения праздничных гуляний, где ожидается массовое присутствие граждан, будут оцеплены по периметру, заблаговременно обследованы на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, проход в которые будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с использованием технических средств (металлодетекторов).

— В целях обеспечения общественной безопасности и должного правопорядка убедительно просим Вас отказаться от проноса в места проведения праздничных мероприятий взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, колюще-режущих и других предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, напитков в стеклянной таре, тетрапакетах и темных пластиковых бутылках, — подчеркнул первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Игорь Подвойский.

Он также отметил, что категорически запрещается проносить и распивать в местах проведения массовых гуляний алкогольные напитки и пиво.

Для предотвращения скопления граждан в местах пропуска милиция просит приходить заблаговременно, ограничиться только личными вещами. В ведомстве также призвали соблюдать общественный порядок и проявлять бдительность.

В новогоднюю ночь в Минске основные мероприятия пройдут на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут на территории каждого района столицы. В 01.30 запланирован праздничный новогодний фейерверк в Александровском сквере. Также два фейерверка устроят на площадке у Ледового дворца по ул. Притыцкого и в парке Уго Чавеса.

С учетом заполняемости проезжей части проспекта Независимости планируются временные ограничения движения транспорта в этом районе.



Ограничения в новогоднюю ночь. Схема создана TUT.BY с использованием Yandex Карты

Также 31 декабря будет ограничен въезд на территорию, прилегающую:

к КС РУП «Дворец спорта» возле большой и малой арены,

к площади Октябрьской,

к Минской городской ратуше,

к ГКСУ «Чижовка-Арена»,

к местам проведения районных мероприятий.

С 22.00 31 декабря будет исключена посадка и высадка пассажиров на остановках общественного транспорта в районе площади Октябрьской и «Дворца спорта» (расположенной по четной стороне проспекта Победителей).

Инспекторы ГАИ усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы.