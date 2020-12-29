ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Перекрытия, ограничения и досмотры. Милиция рассказала о мерах безопасности в новогоднюю ночь в Минске

29.12.2020 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Места проведения массовых праздничных гуляний в Минске для обеспечения безопасности по периметру будут оборудованы специальными контрольно-пропускными пунктами с металлодетекторами. Попасть на гуляния можно будет только после досмотра. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В столичной милиции проинформировали, что в целях повышения уровня безопасности граждан все основные места проведения праздничных гуляний, где ожидается массовое присутствие граждан, будут оцеплены по периметру, заблаговременно обследованы на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, проход в которые будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с использованием технических средств (металлодетекторов).

— В целях обеспечения общественной безопасности и должного правопорядка убедительно просим Вас отказаться от проноса в места проведения праздничных мероприятий взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, колюще-режущих и других предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, напитков в стеклянной таре, тетрапакетах и темных пластиковых бутылках, — подчеркнул первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Игорь Подвойский.

Он также отметил, что категорически запрещается проносить и распивать в местах проведения массовых гуляний алкогольные напитки и пиво.

Для предотвращения скопления граждан в местах пропуска милиция просит приходить заблаговременно, ограничиться только личными вещами. В ведомстве также призвали соблюдать общественный порядок и проявлять бдительность.

В новогоднюю ночь в Минске основные мероприятия пройдут на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут на территории каждого района столицы. В 01.30 запланирован праздничный новогодний фейерверк в Александровском сквере. Также два фейерверка устроят на площадке у Ледового дворца по ул. Притыцкого и в парке Уго Чавеса.

С учетом заполняемости проезжей части проспекта Независимости планируются временные ограничения движения транспорта в этом районе.


Ограничения в новогоднюю ночь. Схема создана TUT.BY с использованием Yandex Карты

Также 31 декабря будет ограничен въезд на территорию, прилегающую:

  • к КС РУП «Дворец спорта» возле большой и малой арены,
  • к площади Октябрьской,
  • к Минской городской ратуше,
  • к ГКСУ «Чижовка-Арена»,
  • к местам проведения районных мероприятий.

С 22.00 31 декабря будет исключена посадка и высадка пассажиров на остановках общественного транспорта в районе площади Октябрьской и «Дворца спорта» (расположенной по четной стороне проспекта Победителей).

Инспекторы ГАИ усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для предотвращения скопления граждан в местах пропуска милиция просит приходить заблаговременно, ограничиться только личными вещами. В ведомстве также призвали...
 
Новости дня
Новости общества
 
По востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей объявили красный уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика