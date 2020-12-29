|
Вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров рассмотрит Путин
29.12.2020 15:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Президент России согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых.
На встрече с Путиным Шмаков отметил, что профсоюзы с самого начала были не согласны с решением приостановить индексацию пенсий 2016 году.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Понятно, что там начисляются потом, возможно, какие-то компенсационные коэффициенты и так далее. Тем не менее они не покрывают, по мнению самих пенсионеров, которые рассчитывают, естественно, все свои доходы, тех потерь, которые они получают",
По словам Шмакова, это уже привело к тому, что многие пенсионеры перестали работать. И если на первоначальном этапе государство "выиграло" 70 миллиардов рублей, то после увольнения работающих пенсионеров бюджет потерял около 500 миллиардов. И Шмаков считает, что стоило бы к этому возвратиться.
"Сейчас у нас в конституции написано о том, что (предусмотрена) регулярная индексация пенсий. Там не написано каких – работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, – там просто: индексация пенсий", - отмечает он.
И добавляет: если человек свою пенсию заработал, заслужил ее взносами в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть. Путин заметил на это:
"Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но, тем не менее, вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", - добавил он.
По данным
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее с такой инициативой выступил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)