Вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров рассмотрит Путин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Президент России согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых.

На встрече с Путиным Шмаков отметил, что профсоюзы с самого начала были не согласны с решением приостановить индексацию пенсий 2016 году.

"Понятно, что там начисляются потом, возможно, какие-то компенсационные коэффициенты и так далее. Тем не менее они не покрывают, по мнению самих пенсионеров, которые рассчитывают, естественно, все свои доходы, тех потерь, которые они получают",

По словам Шмакова, это уже привело к тому, что многие пенсионеры перестали работать. И если на первоначальном этапе государство "выиграло" 70 миллиардов рублей, то после увольнения работающих пенсионеров бюджет потерял около 500 миллиардов. И Шмаков считает, что стоило бы к этому возвратиться.

"Сейчас у нас в конституции написано о том, что (предусмотрена) регулярная индексация пенсий. Там не написано каких – работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, – там просто: индексация пенсий", - отмечает он.

И добавляет: если человек свою пенсию заработал, заслужил ее взносами в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть. Путин заметил на это:

"Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но, тем не менее, вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", - добавил он.

По данным Росстата , в 2019-м каждый четвертый житель России из 146,7 миллиона человек находился в возрасте старше трудоспособного. По прогнозам Минтруда, к 2030 году около трети населения России (более 29%) будут составлять люди старше трудоспособного возраста.

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