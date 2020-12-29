Задерживали 479 раз, девять человек за решеткой по уголовным делам: БАЖ подвел итоги года для СМИ

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в 2020 году журналистов задерживали 479 раз. Девять представителей СМИ сейчас находятся в СИЗО по уголовным делам. Такую статистику приводит ОО «Белорусская ассоциация журналистов».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным БАЖ, журналистов за этот год задерживали 479 раз. 97 раз журналисты отбывали административный арест. Всего за решеткой они провели 1200 дней. Общая сумма штрафов, вынесенных журналистам и СМИ, составила 59 891 рубль.

15 представителей СМИ проходят по уголовным делам. Девять из них содержатся под стражей. Это Катерина Борисевич (TUT.BY), журналистки «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, а также проходящие по делу Пресс-клуба его создательница Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, руководитель Академии Пресс-клуба Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, член Координационного совета Ксения Луцкина.

Физически пострадали от действий силовиков 62 журналиста. Четыре газеты вынуждены были приостановить выход. Государство ограничило доступ к более чем 50-ти общественно-политическим сайтам и сайтам СМИ.