Лучшее – детям: пограничники привезли в школу-интернат новогодние подарки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Пограничники продолжают поздравлять детишек с новогодними и рождественским праздниками, глава ГПК Анатолий Лаппо привез подарки в Белыничскую вспомогательную школу-интернат, сообщили в Госпогранкомитете.

Благотворительная республиканская рождественская акция "Наши дети" проводится в стране каждый год с конца декабря по начало января. Премьер-министр, главы ведомств накануне Нового года посещают "подшефные" школы, дома-интернаты, куда привозят компьютеры, спортивные снаряды, сладости и другие подарки.

"Сегодня председатель ГПК генерал-лейтенант Анатолий Лаппо поздравил детей Белыничской вспомогательной школы-интерната. Он подарил ребятишкам сертификат для совершенствования учебно-материальной базы, наборы настольных игр, пазлы для всех возрастов и, конечно, сладкие подарки", – рассказал Sputnik во вторник официальный представитель ГПК Антон Бычковский

По его словам, глава Госпогранкомитета пожелал детям крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в учебе и спорте. Также в ГПК отметили, что на протяжении всего года пограничники по всей республике поддерживают воспитанников детских домов и интернатов, детишек из опекунских и приемных семей, а также ребят с ограниченными возможностями.

В преддверии Рождественских праздников и Нового года военнослужащие присоединяются к республиканской благотворительной акции "Наши дети". В этом году в ее рамках пограничники посетят более четырех десятков школ и интернатов по всей Беларуси, что вдвое больше, чем в 2019-м.

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