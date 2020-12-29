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Лучшее – детям: пограничники привезли в школу-интернат новогодние подарки

29.12.2020 15:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Пограничники продолжают поздравлять детишек с новогодними и рождественским праздниками, глава ГПК Анатолий Лаппо привез подарки в Белыничскую вспомогательную школу-интернат, сообщили в Госпогранкомитете.

Благотворительная республиканская рождественская акция "Наши дети" проводится в стране каждый год с конца декабря по начало января. Премьер-министр, главы ведомств накануне Нового года посещают "подшефные" школы, дома-интернаты, куда привозят компьютеры, спортивные снаряды, сладости и другие подарки. 

© Sputnik
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"Сегодня председатель ГПК генерал-лейтенант Анатолий Лаппо поздравил детей Белыничской вспомогательной школы-интерната. Он подарил ребятишкам сертификат для совершенствования учебно-материальной базы, наборы настольных игр, пазлы для всех возрастов и, конечно, сладкие подарки", – рассказал Sputnik во вторник официальный  представитель ГПК Антон Бычковский

По его словам, глава Госпогранкомитета пожелал детям крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в учебе и спорте. Также в ГПК отметили, что на протяжении всего года пограничники по всей республике поддерживают воспитанников детских домов и интернатов, детишек из опекунских и приемных семей, а также ребят с ограниченными возможностями.

В преддверии Рождественских праздников и Нового года военнослужащие присоединяются к республиканской благотворительной акции "Наши дети". В этом году в ее рамках пограничники посетят более четырех десятков школ и интернатов по всей Беларуси, что вдвое больше, чем в 2019-м.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские пограничники в этом году посетят с подарками в два раза больше школ и интернатов, чем в 2019-м.
 
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