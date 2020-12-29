|
BYPOL опубликовала материалы по делу Тихановского и запись с голосом, похожим на Караева
29.12.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инициатива BYPOL
Стоит отметить, что фамилия Тихановского
— Этот быдлоган страну хотел раскачать: на покосившихся заборах, стройках каких-то предрайисполкомов и -сельсоветов, как они себе там пять рублей украли. Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: «Мы с мусорами разберемся!». А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал: «Мусора» там, «Мы раскачаем эту власть», видя, что ему нет противодействия. Хорошо, что его хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре мое внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть.
Пусть вопит весь мир: «По пределу, по беспределу». Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи — надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там! — говорит голос на записи.
Напомним, как Тихановского задерживали 29 мая в Гродно.
Читайте также
Об аудиозаписи
В BYPOL TUT.BY рассказали, что эта аудиозапись была сделана в октябре на закрытой встрече Юрия Караева с одним из подразделений. Там звучит: «Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал». Можно предположить, что речь идет о посвященной протестам программе
«Цели уличной активности стали очевидны — революционная романтика рассеялась. Какая
В программе демонстрировался ролик, где Тихановский говорит про «мусоров» и грядущие 9 августа «замечательные выборы».
— Посмотрите, какая кровожадная интонация у него звучит, когда он говорит «августа». Этот человек, который говорит про мусоров, жил в России, он может сравнить наших милиционеров и любых других полицейских, даже российских. Он прекрасно понимает, какая у нас здесь милиция — некоррумпированная, спокойная, вежливая, справедливая. Он-то разницу много раз почувствовал. То же самое, предрайисполкомов… Как он на фоне одного из строящихся домов пытался возбудить ненависть граждан… Он что, не знает, как такие вопросы решаются в других странах? Что у нас действительно побеждена коррупция, — комментирует видео с Тихановским Караев. Он добавляет, что Тихановскому «не на чем было расшатывать» страну и он на недовольстве по мелочам «пытался поднять регионы и объединить в протест на всю страну».
Юрий Караев в программе также много высказывается о радикализме протестующих, их «кукловодах», пострадавших милиционерах, комментирует действия своих подчиненных по подавлению протестов.
Видео:
Напомним, 29 октября своим указом Лукашенко уволил Караева с поста министра внутренних дел и назначил его помощником президента — инспектором по Гродненской области.
Мы попытались выйти на Юрия Хаджимуратовича через отдел по обращению граждан Гродненского облисполкома, однако ни по одному из указанных номеров трубку никто не брал.
Еще один представитель МВД, фамилия которого фигурирует в расследовании BYPOL, — заместитель начальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич, — услышав, что это TUT.BY, разговаривать отказался.
«Дело Тихановского»
Сергея Тихановского и еще несколько человек
Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
На сегодняшний день Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:
— организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) в связи с
— воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) — Лидия Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу,
— разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет).
Белорусские правозащитники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоит отметить, что фамилия Тихановского на записи не звучит. Однако фразы о том, что «он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все» (как известно, Тихановский...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)