BYPOL опубликовала материалы по делу Тихановского и запись с голосом, похожим на Караева

Источник материала: Tut.by

Инициатива BYPOL опубликовала материалы , касающиеся задержания Сергея Тихановского. Среди прочего там представлена аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева, говорит, что «он опаснее всех этих Бабариков» и «надо посадить его надолго».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Стоит отметить, что фамилия Тихановского на записи не звучит. Однако фразы о том, что «он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все» (как известно, Тихановский ездил на работу в Россию), «приехал и начал: „Мы раскачаем эту власть“», позволяют допустить, что речь идет о Сергее Тихановском.

— Этот быдлоган страну хотел раскачать: на покосившихся заборах, стройках каких-то предрайисполкомов и -сельсоветов, как они себе там пять рублей украли. Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: «Мы с мусорами разберемся!». А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал: «Мусора» там, «Мы раскачаем эту власть», видя, что ему нет противодействия. Хорошо, что его хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре мое внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть.

Пусть вопит весь мир: «По пределу, по беспределу». Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи — надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там! — говорит голос на записи.

Напомним, как Тихановского задерживали 29 мая в Гродно.

Об аудиозаписи

В BYPOL TUT.BY рассказали, что эта аудиозапись была сделана в октябре на закрытой встрече Юрия Караева с одним из подразделений. Там звучит: «Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал». Можно предположить, что речь идет о посвященной протестам программе «Большая политика плюс» , которая вышла в эфир 28 октября.

«Цели уличной активности стали очевидны — революционная романтика рассеялась. Какая программа-максимум у активистов и сценаристов неудавшегося беломайдана? Почему мирный протест оказался ширмой для актов экстремизма и разжигания ненависти? Кто атаковал милицию 9 августа? И кто терроризирует простых белорусов сегодня?» — так анонсировалась программа на Гостелевидении. В ней среди участников был и глава МВД Юрий Караев.

В программе демонстрировался ролик, где Тихановский говорит про «мусоров» и грядущие 9 августа «замечательные выборы».

— Посмотрите, какая кровожадная интонация у него звучит, когда он говорит «августа». Этот человек, который говорит про мусоров, жил в России, он может сравнить наших милиционеров и любых других полицейских, даже российских. Он прекрасно понимает, какая у нас здесь милиция — некоррумпированная, спокойная, вежливая, справедливая. Он-то разницу много раз почувствовал. То же самое, предрайисполкомов… Как он на фоне одного из строящихся домов пытался возбудить ненависть граждан… Он что, не знает, как такие вопросы решаются в других странах? Что у нас действительно побеждена коррупция, — комментирует видео с Тихановским Караев. Он добавляет, что Тихановскому «не на чем было расшатывать» страну и он на недовольстве по мелочам «пытался поднять регионы и объединить в протест на всю страну».

Юрий Караев в программе также много высказывается о радикализме протестующих, их «кукловодах», пострадавших милиционерах, комментирует действия своих подчиненных по подавлению протестов.

Видео: АТН: новости Беларуси и мира

Напомним, 29 октября своим указом Лукашенко уволил Караева с поста министра внутренних дел и назначил его помощником президента — инспектором по Гродненской области.

Мы попытались выйти на Юрия Хаджимуратовича через отдел по обращению граждан Гродненского облисполкома, однако ни по одному из указанных номеров трубку никто не брал.

Еще один представитель МВД, фамилия которого фигурирует в расследовании BYPOL, — заместитель начальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич, — услышав, что это TUT.BY, разговаривать отказался.

«Дело Тихановского»

Сергея Тихановского и еще несколько человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов .

На сегодняшний день Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

— организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) в связи с событиями в Гродно 29 мая, где Тихановский и был задержан;

— воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) — Лидия Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла , что «Тихановский опасен для государства и общества»;

— разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет).

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского и остальных задержанных по этому делу политзаключенными и требуют их освобождения.