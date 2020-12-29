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На площади Славы в Могилеве разорвало государственный флаг на флагштоке
29.12.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Могилева, на площади Славы, ветром разорвало государственный флаг. Об этом TUT.BY сообщают читатели.
По фото видно, что на флагштоке развевается две части полотнища: зеленая и красная.
Скорее всего, виной всему сильный ветер и гололед — сегодня в Могилеве очень сложные погодные условия.
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На флагштоке развевается две части полотнища: зеленая и красная.
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