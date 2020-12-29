На площади Славы в Могилеве разорвало государственный флаг на флагштоке

Источник материала: Tut.by

В центре Могилева, на площади Славы, ветром разорвало государственный флаг. Об этом TUT.BY сообщают читатели.

По фото видно, что на флагштоке развевается две части полотнища: зеленая и красная.

Скорее всего, виной всему сильный ветер и гололед — сегодня в Могилеве очень сложные погодные условия.