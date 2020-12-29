ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На площади Славы в Могилеве разорвало государственный флаг на флагштоке

29.12.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В центре Могилева, на площади Славы, ветром разорвало государственный флаг. Об этом TUT.BY сообщают читатели.


Фото: Instagram

По фото видно, что на флагштоке развевается две части полотнища: зеленая и красная.


Фото: Instagram

Скорее всего, виной всему сильный ветер и гололед — сегодня в Могилеве очень сложные погодные условия.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На флагштоке развевается две части полотнища: зеленая и красная.
 
Новости дня
Новости общества
 
Задерживали 479 раз, девять человек за решеткой по уголовным делам: БАЖ подвел итоги года для СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика