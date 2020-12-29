Рассказываем, какие автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать в Минске новогодней ночью
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Источник материала:
Tut.by
Как будет работать в новогоднюю ночь метро, стало известно вчера. Наземный общественный транспорт (некоторые маршруты) будет курсировать до четырех утра. Подробности «Минсктранс». сообщает Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Ночью с 31-го декабря на 1-е января в Минске запланированы массовые мероприятия. В связи с этим многие автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить всю ночь — с полуночи до четырех утра. Вот какие будут интервалы между рейсами.
Автобусы
№ 1 «ДС Веснянка — Вокзал», интервал — 12 минут;
№ 22 «ДС Ангарская-4 — ДС Чижовка», интервал — 20 минут;
№ 26 «ДС Восточная — Павлины Медёлки», интервал — 30 минут;
№ 42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская» — 4 ед., интервал — 16 минут;
№ 44 «ДС Карастояновой — ст. Ждановичи», интервал — 33 минуты;
№ 54 «ДС Запад-3 — ст.м. Спортивная», интервал — 20 минут;
№ 69 «Вокзал — Масюковщина», интервал — 20 минут;
№ 71 «ст.м. Тракторный завод — Степянка», интервал — 25 минут;
№ 72 «ДС Шабаны — ст.м. Могилевская», интервал — 16 минут;
№ 73 «ДС Серова — Лебяжий», интервал — 20минут;
№ 74С «ДС Малиновка-4 — Городской Вал», интервал — 20 минут;
№ 90 «АС Юго-Западная — Семеняко», интервал — 15 минут;
№ 95 «ДС Калиновского — Степянка», интервал — 20 минут;
№ 100 «ДС Славинского — Аэропорт «Минск-1», интервал — 10 минут;
№ 105 «ДС Карастояновой — Зацень», интервал — 60 минут;
№ 112С «АС Автозаводская — Сокол», интервал — 37 минут;
№ 115Э «Вокзал — Тубдиспансер», интервал — 30 минут;
№ 132 «ДС Малиновка-4 — Щомыслица», интервал — 60 минут;
№ 135 «Новая Боровая — ст.м. Уручье», интервал — 20 минут;
№ 139 «ДС Калиновского — Танковая», интервал — 20 минут;
№ 147 «ДС Малиновка-4 — Брилевичи», интервал — 15 минут;
№ 149 «ДС Запад-3 — ст.м. Кунцевщина — Люцинская», интервал — 20 минут;
№ 159 «ДС Запад-3 — Каменная горка-5», интервал — 15 минут;
№ 162 «ДС Карбышева — Цна», интервал — 60 минут;
№ 169 «ДС Уручье-2 — ж/д ст. Колодищи», интервал — 30 минут;
№ 921 «ДС Зеленый Луг-6 — ст.м. Восток», интервал — 15 минут;
Троллейбусы
№ 6 «ДС Лошица-2 — Вокзал», интервал — 15 минут;
№ 20 «ДС Серебрянка — Вокзал», интервал — 16 минут;
№ 27 «ДС Курасовщина — ДС Дружная», интервал — 15 минут;
№ 29 «ДС Калиновского — ст.м. пл. Ф. Богушевича», интервал — 20 минут;
№ 53 «ДС Малиновка-4 — ДС Зеленый луг-7», интервал — 16 минут;
№ 57 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал», интервал — 17 минут;
№ 60 «ДС Ангарская-4 — ст.м. Могилевская», интервал — 16 минут;
№ 92 «ДС Карастояновой — ДС Чижовка-6», интервал — 20 минут.
Трамваи
№ 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова», интервал — 20 минут;
№ 6 «ДС Серебрянка — ДС Зеленый Луг», интервал — 12 минут.
Пригородный автобус
№ 429 «ДС Дружная — Атолино», интервал — 90 минут.
Транспортники просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
, станции трех линий метро в новогоднюю ночь закроют на вход в 3.00. «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход чуть позже — в 3.15. Напомним
Теги
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Минск
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Как будет работать в новогоднюю ночь метро, стало известно вчера. Наземный общественный транспорт (некоторые маршруты) будет курсировать до четырех утра....
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