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Рассказываем, какие автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать в Минске новогодней ночью

29.12.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как будет работать в новогоднюю ночь метро, стало известно вчера. Наземный общественный транспорт (некоторые маршруты) будет курсировать до четырех утра. Подробности сообщает «Минсктранс».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ночью с 31-го декабря на 1-е января в Минске запланированы массовые мероприятия. В связи с этим многие автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить всю ночь — с полуночи до четырех утра. Вот какие будут интервалы между рейсами.

Автобусы

  • № 1 «ДС Веснянка — Вокзал», интервал — 12 минут;
  • № 22 «ДС Ангарская-4 — ДС Чижовка», интервал — 20 минут;
  • № 26 «ДС Восточная — Павлины Медёлки», интервал — 30 минут;
  • № 42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская» — 4 ед., интервал — 16 минут;
  • № 44 «ДС Карастояновой — ст. Ждановичи», интервал — 33 минуты;
  • № 54 «ДС Запад-3 — ст.м. Спортивная», интервал — 20 минут;
  • № 69 «Вокзал — Масюковщина», интервал — 20 минут;
  • № 71 «ст.м. Тракторный завод — Степянка», интервал — 25 минут;
  • № 72 «ДС Шабаны — ст.м. Могилевская», интервал — 16 минут;
  • № 73 «ДС Серова — Лебяжий», интервал — 20минут;
  • № 74С «ДС Малиновка-4 — Городской Вал», интервал — 20 минут;
  • № 90 «АС Юго-Западная — Семеняко», интервал — 15 минут;
  • № 95 «ДС Калиновского — Степянка», интервал — 20 минут;
  • № 100 «ДС Славинского — Аэропорт «Минск-1», интервал — 10 минут;
  • № 105 «ДС Карастояновой — Зацень», интервал — 60 минут;
  • № 112С «АС Автозаводская — Сокол», интервал — 37 минут;
  • № 115Э «Вокзал — Тубдиспансер», интервал — 30 минут;
  • № 132 «ДС Малиновка-4 — Щомыслица», интервал — 60 минут;
  • № 135 «Новая Боровая — ст.м. Уручье», интервал — 20 минут;
  • № 139 «ДС Калиновского — Танковая», интервал — 20 минут;
  • № 147 «ДС Малиновка-4 — Брилевичи», интервал — 15 минут;
  • № 149 «ДС Запад-3 — ст.м. Кунцевщина — Люцинская», интервал — 20 минут;
  • № 159 «ДС Запад-3 — Каменная горка-5», интервал — 15 минут;
  • № 162 «ДС Карбышева — Цна», интервал — 60 минут;
  • № 169 «ДС Уручье-2 — ж/д ст. Колодищи», интервал — 30 минут;
  • № 921 «ДС Зеленый Луг-6 — ст.м. Восток», интервал — 15 минут;

Троллейбусы

  • № 6 «ДС Лошица-2 — Вокзал», интервал — 15 минут;
  • № 20 «ДС Серебрянка — Вокзал», интервал — 16 минут;
  • № 27 «ДС Курасовщина — ДС Дружная», интервал — 15 минут;
  • № 29 «ДС Калиновского — ст.м. пл. Ф. Богушевича», интервал — 20 минут;
  • № 53 «ДС Малиновка-4 — ДС Зеленый луг-7», интервал — 16 минут;
  • № 57 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал», интервал — 17 минут;
  • № 60 «ДС Ангарская-4 — ст.м. Могилевская», интервал — 16 минут;
  • № 92 «ДС Карастояновой — ДС Чижовка-6», интервал — 20 минут.

Трамваи

  • № 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова», интервал — 20 минут;
  • № 6 «ДС Серебрянка — ДС Зеленый Луг», интервал — 12 минут.

Пригородный автобус

  • № 429 «ДС Дружная — Атолино», интервал — 90 минут.

Транспортники просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, станции трех линий метро в новогоднюю ночь закроют на вход в 3.00. «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход чуть позже — в 3.15.

 
Теги: Минск
 
 
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Как будет работать в новогоднюю ночь метро, стало известно вчера. Наземный общественный транспорт (некоторые маршруты) будет курсировать до четырех утра....
 
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