7 лет усиленного. В Новогрудке за приготовление к беспорядкам осудили мужчин, ранее их признали политзаключенными

Источник материала: Tut.by

В Новогрудке суд вынес приговор двум местным жителям — Денису Кирещенко и Владимиру Гороху. Их обвиняли в подготовке к массовым беспорядкам. А одного из мужчин — еще и в публичном оскорблении президента. Обоих — и Кирещенко, и Гороха — белорусские правозащитники ранее признали политзаключенными. По информации «Белсат», Владимир Горох получил 7 лет колонии усиленного режима, а Денис Кирещенко — 1,5 года колонии общего режима.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, суд над двумя жителями Новогрудка начался 15 декабря.

По версии обвинения, 47-летний Владимир Горох запланировал и организовал несколько встреч с местными жителями в городском поселке Кореличи, Новогрудке, Новоельне в Дятловском районе и некоторых населенных пунктах Лидского района.

На этих встречах мужчина рассказывал, что в Новогрудке после президентских выборов планируется несанкционированное массовое мероприятие. Он также якобы провоцировал собравшихся (а по информации следствия, на встречи приходило 2−5 человек) организовывать массовые мероприятия, активно сопротивляться милиции, а также поджечь здание местного РОВД и служебный транспорт. Еще он якобы говорил, что на замковой горе в Новогрудке нужно будет поставить палаточный лагерь.

Владимир Горох, говорил представитель гособвинения, рассказывал также, что для сопротивления милиции есть возможность использовать отрезки арматуры. Также, мол, в рамках сопротивления можно перекрыть одну из дорог спиленными деревьями.

Ничего из этого сделано не было, потому что действия мужчины, по версии обвинения, пресекли правоохранительные органы.

Мужчины свою вину отрицали.