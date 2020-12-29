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7 лет усиленного. В Новогрудке за приготовление к беспорядкам осудили мужчин, ранее их признали политзаключенными
29.12.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новогрудке суд вынес приговор двум местным жителям — Денису Кирещенко и Владимиру Гороху. Их обвиняли в подготовке к массовым беспорядкам. А одного из мужчин — еще и в публичном оскорблении президента. Обоих — и Кирещенко, и Гороха — белорусские правозащитники ранее признали политзаключенными. По
Напомним, суд над двумя жителями Новогрудка
По версии обвинения, 47-летний Владимир Горох запланировал и организовал несколько встреч с местными жителями в городском поселке Кореличи, Новогрудке, Новоельне в Дятловском районе и некоторых населенных пунктах Лидского района.
На этих встречах мужчина рассказывал, что в Новогрудке после президентских выборов планируется несанкционированное массовое мероприятие. Он также якобы провоцировал собравшихся (а по информации следствия, на встречи приходило 2−5 человек) организовывать массовые мероприятия, активно сопротивляться милиции, а также поджечь здание местного РОВД и служебный транспорт. Еще он якобы говорил, что на замковой горе в Новогрудке нужно будет поставить палаточный лагерь.
Ничего из этого сделано не было, потому что действия мужчины, по версии обвинения, пресекли правоохранительные органы.
Мужчины свою вину отрицали.
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7 лет усиленного. В Новогрудке за приготовление к беспорядкам осудили мужчин, ранее их признали политзаключенными
Обоих - и Кирещенко, и Гороха - белорусские правозащитники ранее признали политзаключенными.
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