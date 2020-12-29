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На Витебщине из-за непогоды остались без света деревни и сбились с графика поезда

29.12.2020 17:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики объявили красный уровень опасности на 29 декабря. До 20 часов по востоку Витебской области ожидается сильный гололед. Кроме того, в регионе во вторник сильный ветер. Непогода нарушила работу электросетей, без света остались люди в отдельных населенных пунктах. С отклонением от графика следуют и некоторые поезда.


Фото: Игорь Матвеев

В Оршанском, Сенненском, Толочинском и Витебском районах из-за обледенения проводов и упавших из-за сильного ветра деревьев без света остались некоторые населенные пункты, в основном, небольшие деревни. По данным на 16.00, электроснабжение восстановили в 28 из них, сообщает «Витебскэнерго». В работах задействованы 150 человек и 56 единиц спецтехники.

Если у вас пропало электричество, звоните по телефону 144.

В связи с непогодой 29 декабря на участках Орша — Минск, Орша — Витебск, Орша — Могилев и Орша — Кричев некоторые поезда следуют с отклонением от графика, сообщает БЖД.

Подробную информацию о времени отправления и прибытия этих поездов можно получить по телефону 105.


Фото: Игорь Матвеев

С утра в Витебске есть проблемы с движением троллейбусов и трамваев: обледенели контактные линии.

По прогнозу синоптиков, сложная ситуация на дорогах и тротуарах сохранится минимум до вечера вторника, пока не установится плюсовая температура.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Непогода нарушила работу электросетей, без света остались люди в отдельных населенных пунктах. С отклонением от графика следуют и некоторые поезда.
 
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