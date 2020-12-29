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Житель Молодечно получил полтора года «химии» за оскорбительную надпись о начальнике местного РОВД
29.12.2020 17:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вынесен приговор молодечненцу, который сделал оскорбительную надпись, в которой фигурировал начальник местной милиции. Об этом
Местный житель стал фигурантом дела по статье 369 (Оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси. Мужчина с помощью баллончика с краской написал на стене здания уничижительную надпись, адресованную начальнику Молодечненского РОВД Вадиму Пригаре. Ущерб зданию был оценен в 307 рублей 2 копейки.
Как
Также ЧУП «Пани», которому принадлежит здание, чью стену Павел Береснев исписал, сможет возместить причиненный вред в рамках гражданского иска.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Также мужчина должен будет выплатить пострадавшему милиционеру компенсацию нанесенного морального вреда.
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