Житель Молодечно получил полтора года «химии» за оскорбительную надпись о начальнике местного РОВД

Источник материала: Tut.by

Вынесен приговор молодечненцу, который сделал оскорбительную надпись, в которой фигурировал начальник местной милиции. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.



Павел Береснев. Фото: "Рэгіянальная газета"

Местный житель стал фигурантом дела по статье 369 (Оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси. Мужчина с помощью баллончика с краской написал на стене здания уничижительную надпись, адресованную начальнику Молодечненского РОВД Вадиму Пригаре. Ущерб зданию был оценен в 307 рублей 2 копейки.

Как сообщала «Рэгіянальная газета», обвиняемого зовут Павел Береснев, его задержали в начале сентября рядом с местом, где он оставил оскорбительную надпись. Суд признал Береснева виновным, избрав в качестве наказания полтора года так называемой «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Мужчина еще должен выплатить главе местной милиции 4 тысячи рублей в качестве моральной компенсации .

Также ЧУП «Пани», которому принадлежит здание, чью стену Павел Береснев исписал, сможет возместить причиненный вред в рамках гражданского иска.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.