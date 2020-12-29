Впервые суд в Беларуси удовлетворил жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела по насилию в августе

Источник материала: Tut.by

Московский суд города Минска впервые в Беларуси удовлетворил жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по насилию в августе, сообщает правозащитный сайт spring96.org . Судья Лидия Телица отменила постановление следователя и направила копию постановления в Московский районный отдел Следственного комитета для проведения дополнительной проверки по факту нанесения телесных повреждений сотрудниками органов внутренних дел Петру Кирику.



Фото: spring96.org

Как пишет spring96.org, минчанина Петра Кирика задержали 12 августа, около 23.15, когда он выходил с другом из автобуса (между станциями метро "Малиновка" и "Петровщина"). Парню было 16 лет (сейчас ему исполнилось 17), тем не менее ОМОН применил к нему силу.

Проверку по заявлению о причинении Петру Кирику телесных повреждений сотрудниками органов внутренних дел проводили в Московском районном отделе Следственного комитета. Следователь В.Ю. Белькевич отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ОВД по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (Превышение власти или служебных полномочий) в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Следователь сделал вывод, что «в ходе проведения проверки каких-либо однозначно трактуемых сведений о совершении в отношении Кирика П.С. противоправных деяний со стороны сотрудников правоохранительных органов не добыто».

«С указанным постановлением я категорически не согласна, — указала в жалобе мама Петра Вероника Анатольевна. — Считаю его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Полагаю, что проверка по заявлению моего сына была проведена поверхностно, формально, необъективно, а сделанные по ее результатам выводы не содержат фактического и правового обоснования, противоречат установленным в ходе проведения проверки фактам, а также нормам Закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь».

В жалобе также сказано, что Петр не принимал участия в мероприятии, не оказывал сопротивления, но сотрудники ОВД все равно применили против него физическую силу и специальные средства. Вследствие этого судебно-медицинская экспертиза подтвердила телесные повреждения у молодого человека: многочисленные кровоподтеки и ссадины, которые могли образоваться не менее чем от 25 травмирующих воздействий. Описанные Петром обстоятельства очевидно свидетельствуют о незаконном применении физической силы и специальных средств сотрудниками ОВД.

В ходе проверки не были истребованы записи камер видеонаблюдения, установленных по месту задержания Петра, не было выяснено, кем из сотрудников ОВД, когда именно и по каким правовым основаниям он был задержан и доставлен в Московское РУВД, кто составлял процессуальные документы: в ходе проверки они не были опрошены. Также в ходе проверки не выяснено, привлекали ли Петра к административной ответственности, имеется ли в журнале регистрации применения физической силы и специальных средств Московского РУВД соответствующая запись в отношении молодого человека. Не были предприняты меры по выяснению круга очевидцев и их опроса, не произведен осмотр места происшествия, не были истребованы записи камер видеонаблюдения на территории Московского РУВД. Фактически проверка по заявлению Петра свелась к его объяснениям и назначению в отношении него судебно-медицинской экспертизы.

На заседании Петр Кирик поддержал жалобу, сказал, что считает свое задержание незаконным. Он неоднократно говорил избивавшим его людям о том, что он несовершеннолетний.

Прокурор поддержал отмену постановления следователя, считает его вынесение преждевременным.

Анализируя постановление, суд нашел его преждевременным и подлежащим отмене.

По словам юриста незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Павла Сапелко, это первая известная правозащитникам подобная судебная оценка позиции СК, который отказывает в возбуждении уголовных дел по насилию над задержанными после выборов-2020.