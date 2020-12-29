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Могилев в ледяной глазури: падают люди и деревья, проблемы с транспортом

29.12.2020 20:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну и денек выдался в Могилевской области сегодня, 29 декабря! Из-за страшного гололеда синоптики объявили красный — самый высокий — уровень опасности. Ледяная глазурь с раннего утра покрыла машины, деревья, тротуары в Могилеве. Потому в городе не ходили троллейбусы, падали люди и деревья, машины попадали в ДТП.


Весь день могилевчане делятся в соцсетях фото и видео того, что натворила погода. И если ДТП можно объяснить невнимательностью водителей, которые двигались слишком быстро для такой обстановки, то предупредить обрушение деревьев под тяжестью налипшего льда невозможно.


Дерево упало на припаркованный «УАЗ Патриот» во дворе дома № 62 на бульваре Непокоренных. Фото: паблик «ДТП и ЧП Могилев»
Дерево под тяжестью льда упало на припаркованную у дороги машину на улице Лазаренко. Скриншот видео Русланы Новиковой, vk.com/dtpmogilev

Обледеневшее дерево упало на Kia во дворе дома на улице Орловского. Фото: телеграм-канал «Могилев.онлайн»

На улице Александра Матросова. Фото: Алексей Исаков, vk.com/dtpmogilev

Улица Краснозвездная. Фото: Николай Паферов, vk.com/ilovemogilev

Фото: Илья Симанович, vk.com/dtpmogilev

Переулок 3-й Мечникова. Фото: Анна Кусенкова, vk.com/ilovemogilev

ДТП на улице Якубовского. Видео: паблик «ДТП и ЧП Могилев»

Машину развернуло и отбросило к разделительному ограждению на мосту на улице Королева. Фото: Андрей Антоненко, vk.com/dtpmogilev

Троллейбусы в Могилеве не ходили с самого утра и так и не выехали из депо по состоянию на 20.00: сеть обледенела, очистить ее невозможно. Тротуары также превратились в каток — посыпка их песком, солью не очень помогает: под дождем и сильным порывистым ветром вода тут же замерзает.

По информации СМИ, за день в Могилеве более 60 человек обратились за помощью с гололедными травмами.

Завтра, 30 декабря, осадков не ожидается, ветер немного утихнет, температура воздуха останется такой же, как сегодня: 0…+2 °С.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ну и денек выдался в Могилевской области сегодня, 29 декабря! Из-за страшного гололеда синоптики объявили красный - самый высокий - уровень опасности.
 
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