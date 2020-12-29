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Могилев в ледяной глазури: падают люди и деревья, проблемы с транспортом
29.12.2020 20:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну и денек выдался в Могилевской области сегодня, 29 декабря! Из-за страшного гололеда синоптики объявили красный —
Весь день могилевчане делятся в соцсетях фото и видео того, что натворила погода. И если ДТП можно объяснить невнимательностью водителей, которые двигались слишком быстро для такой обстановки, то предупредить обрушение деревьев под тяжестью налипшего льда невозможно.
Троллейбусы в Могилеве не ходили с самого утра и так и не выехали из депо по состоянию на 20.00: сеть обледенела, очистить ее невозможно. Тротуары также превратились в каток — посыпка их песком, солью не очень помогает: под дождем и сильным порывистым ветром вода тут же замерзает.
По информации СМИ, за день в Могилеве более 60 человек обратились за помощью с гололедными травмами.
Завтра, 30 декабря, осадков не ожидается, ветер немного утихнет, температура воздуха останется такой же, как сегодня: 0…+2 °С.
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Ну и денек выдался в Могилевской области сегодня, 29 декабря! Из-за страшного гололеда синоптики объявили красный - самый высокий - уровень опасности.
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