«Год был непростым, но полезным для нашей страны». Лукашенко станцевал на балу и вручил госнаграды

Источник материала: Tut.by

Во Дворце независимости 29 декабря прошел новогодний бал для молодежи, сообщает пресс-служба президента Беларуси. На бал приглашены 314 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. На мероприятии также были Александр Лукашенко, министры культуры и образования Анатолий Маркевич и Игорь Карпенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Кроме того, сегодня Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер.



Фото: president.gov.by

Участники бала — студенты вузов, учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Среди них — стипендиаты спецфонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители, участники и лауреаты различных конкурсов, олимпиад, конференций.



Фото: president.gov.by



Фото: president.gov.by

Девушки и парни открыли бал полонезом дебютантов. «Это 72 пары, сформированные из представителей одаренной молодежи 16−23 лет, которые прошли кастинг на танцевальные способности, а затем в течение двух месяцев изучали бальный этикет и участвовали в постановке бальных танцев», — рассказали в пресс-службе.



Фото: president.gov.by

— Сегодняшний вечер — это не просто праздник, а путешествие к истокам традиций. Кстати, это одна из традиций, которую мы с вами воссоздаем. Без традиций не может быть государства, — заявил Лукашенко.



Фото: president.gov.by



Фото: president.gov.by

— Сегодня мы не просто вспоминаем традицию, а наполняем ее новым содержанием. Вдумайтесь, ведь еще чуть больше века назад на подобном празднике можно было оказаться по праву принадлежности к богатым и титулованным сословиям. Не хочу сказать, что здесь нет богатых и титулованных, но, думаю, они в меньшинстве. В наше время двери Дворца независимости открыты для всех. У каждого есть шанс войти в них и как гость, и как должностное лицо. Благодаря не кровной привилегии или связям, а труду, таланту, истинной преданности Отечеству, — сказал Лукашенко.



Фото: president.gov.by

Он отметил, что сейчас страна переживает непростые времена.

— Да, иногда в авангарде событий — юные и горячие головы, ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и позже. Но убежден: рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных телеграм-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее. А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю. Вы все учили историю и должны помнить: веками наша земля была под сапогом иноземцев. Все это было и не должно повториться, если мы действительно хотим быть независимыми.

Вручение наград

Во Дворце независимости 29 декабря Лукашенко также вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер.





— Сегодня мы чествуем работников промышленности, медиков, педагогов, правоохранителей, артистов, тренеров, спортсменов, священнослужителей. Всех тех, кто своим ежедневным созидательным трудом делает Беларусь богаче и сильнее, — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что среди награжденных больше всего педагогов.



Директор СШ № 16 г. Мозыря Оксана Ковалькова награждена медалью «За трудовые заслуги». Фото: president.gov.by

— Это люди, чья роль в обществе несоизмеримо высока. Вы лучше других знаете, что воспитание молодежи — это созидание будущего страны, сохранение преемственности поколений и исторической памяти. Ведь детсадовцы и школьники сегодня — дети, а завтра — это народ. И, давайте откровенно говорить, последние события показали, что нам с вами есть над чем работать.



Начальник Республиканского отряда специального назначения МЧС Игорь Зарембо удостоен ордена «За службу Родине» III степени. Фото: president.gov.by



Заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц получил медаль «За трудовые заслуги». Фото: president.gov.by

Лукашенко также отметил медицинских работников: «Честь и хвала нашим врачам, всем медикам. Неоднократно говорил и повторюсь: сейчас к нам приковано особое внимание. Так распорядилось время. Убежден, вы успешно справитесь со своими задачами. Как и аграрии, которые показали всем нам образец профессионализма и трудолюбия».



Руководитель Новогрудской епархии Белорусской православной церкви Николай Апалько (архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий) получил медаль Франциска Скорины. Фото: president.gov.by



Настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря Белорусской православной церкви Мария Глухова (игуменья Гавриила) получила орден Франциска Скорины. Фото: president.gov.by

— Душу народа и традиции сохраняют и обогащают мастера искусств, воспитывают в людях человечность и благородство. Опять будем откровенны: к сожалению, как показали события, не все. Люди в погонах, наши военные, защищают правопорядок, безопасность и суверенитет. Спортсмены и тренеры своими победами прославляют страну. Как показало время, к сожалению, не все. Но все вы, присутствующие здесь, — яркие, состоявшиеся личности, успешные люди и пример для подражания.



Начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Юрий Щетько получил орден «За службу Родине» III степени. Фото: president.gov.by

Лукашенко поздравил всех с наступающими праздниками, отметив, что уходящий год «был непростым, но очень полезным для нашей страны». «Мы увидели, кто есть кто, почувствовали, что мы имеем и что можем потерять, если не будем думать своей головой», — подчеркнул он.