|
Лукашенко наградил медалями глав районных администраций Минска
29.12.2020 21:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко наградил медалью «За трудовые заслуги» руководителей районных администраций Минска. Соответствующий указ он подписал 29 декабря, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в общественно-политическую жизнь Минска награду получили глава администрации Партизанского района Валерий Вороницкий, глава администрации Московского района Татьяна Колядко, глава администрации Заводского района Сергей Масляк и глава администрации Центрального района столицы Дмитрий Петруша.
Лукашенко также объявил благодарность за плодотворный труд, высокий профессионализм, активную общественно-политическую деятельность главе администрации Советского района Минска Сергею Хильману и главе администрации Первомайского района столицы Дмитрию Шашку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко наградил медалью «За трудовые заслуги» руководителей районных администраций Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)