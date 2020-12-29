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Лукашенко наградил медалями глав районных администраций Минска

29.12.2020 21:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко наградил медалью «За трудовые заслуги» руководителей районных администраций Минска. Соответствующий указ он подписал 29 декабря, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в общественно-политическую жизнь Минска награду получили глава администрации Партизанского района Валерий Вороницкий, глава администрации Московского района Татьяна Колядко, глава администрации Заводского района Сергей Масляк и глава администрации Центрального района столицы Дмитрий Петруша.

Лукашенко также объявил благодарность за плодотворный труд, высокий профессионализм, активную общественно-политическую деятельность главе администрации Советского района Минска Сергею Хильману и главе администрации Первомайского района столицы Дмитрию Шашку.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко наградил медалью «За трудовые заслуги» руководителей районных администраций Минска.
 
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