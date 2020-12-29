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С сайта горисполкома исчезла статистика о смертях в Могилеве. Но не бесследно

30.12.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С сайта Могилевского горисполкома днем 29 декабря пропала информация отдела ЗАГС — телефоны, административные процедуры, предварительная запись на регистрацию брака. Утром, когда TUT.BY опубликовал материал о том, что в ноябре 2020 года Могилеве за ноябрь умерло почти в 2 раза больше людей, чем в ноябре 2019-го. Статистика за год тоже необычная">в Могилеве умерло почти в 2 раза больше людей, чем в ноябре 2019-го, страница ЗАГС еще была. Потом ее не стало. С чем связано исчезновение информации, неизвестно, однако статистика не утеряна — кэш Google все помнит.


Так вечером 29 декабря выглядит страница отдела ЗАГС на сайте администрации города. Скриншот страницы сайта Могилевского горисполкома

Отдел записи актов гражданского состояния — структурное подразделение Могилевского горисполкома. Вся информация о других подразделениях горисполкома на сайте администрации осталась. При этом у отдела ЗАГС есть отдельный сайт, где можно узнать нужную информацию, так что не переживайте — вы все можете узнать тут.

Демографическая статистика, в том числе информация о количестве зарегистрированных рождений и смертей, свадеб и разводов, усыновлений, установлений отцовства и пр., публиковалась на сайте горисполкома. Архив содержал информацию с 2012 года по сегодняшний день.

Статистика за ноябрь сохранилась в архиве Google.





Возможно, доступ к странице отдела ЗАГС на сайте горисполкома восстановят в ближайшее время, как и доступ к архиву статистических данных.

 
Теги: Могилев
 
 
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Страница отдела ЗАГС на сайте горисполкома стала недоступной после публикации о самой высокой смертности в городе за последние 5 лет. Но Google все помнит.
 
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