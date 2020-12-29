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С сайта горисполкома исчезла статистика о смертях в Могилеве. Но не бесследно
30.12.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С сайта Могилевского горисполкома днем 29 декабря пропала информация отдела ЗАГС — телефоны, административные процедуры, предварительная запись на регистрацию брака. Утром, когда TUT.BY опубликовал материал о том, что в ноябре 2020 года Могилеве за ноябрь умерло почти в 2 раза больше людей, чем в ноябре 2019-го. Статистика за год тоже необычная">в Могилеве умерло почти в 2 раза больше людей, чем в ноябре 2019-го, страница ЗАГС еще была. Потом ее не стало. С чем связано исчезновение информации, неизвестно, однако статистика не утеряна — кэш Google все помнит.
Отдел записи актов гражданского состояния — структурное подразделение Могилевского горисполкома. Вся информация о других подразделениях горисполкома на сайте администрации осталась. При этом у отдела ЗАГС есть отдельный сайт, где можно узнать нужную информацию, так что не переживайте — вы все можете узнать
Демографическая статистика, в том числе информация о количестве зарегистрированных рождений и смертей, свадеб и разводов, усыновлений, установлений отцовства и пр., публиковалась на сайте горисполкома. Архив содержал информацию с 2012 года по сегодняшний день.
Статистика за ноябрь сохранилась в архиве Google.
Возможно, доступ к странице отдела ЗАГС на сайте горисполкома восстановят в ближайшее время, как и доступ к архиву статистических данных.
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Страница отдела ЗАГС на сайте горисполкома стала недоступной после публикации о самой высокой смертности в городе за последние 5 лет. Но Google все помнит.
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