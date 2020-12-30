В Витебске транспортный ледяной локдаун продолжался до самой ночи

Источник материала: Tut.by

Из-за сильного обледенения 29 декабря в Витебске практически не работал электротранспорт. Из-за обмерзания контактной сети весь день в областном центре не ходили трамваи и троллейбусы, за исключением машин с автономным ходом



Троллейбусы на улице Замковой. Фото: Сергей Серебро

За минувшие сутки в Витебске выпало 24 мм осадков. Все это время в городе держалась отрицательная температура, дождь замерзал на деревьях, кустах, проводах, памятниках, дорожных знаках и так далее.



Витебская Ратуша в окружении обледеневших деревьев. Фото: Сергей Серебро



Деревья в ледяном плену. Фото: Игорь Матвеев



Обледеневшие ветви деревьев звенели на ветру. Фото: Игорь Матвеев



Памятник князю Ольгерду весь покрылся льдом. Фото: Сергей Серебро



Обледеневший бюст Карла Маркса. Фото: Сергей Серебро

Все попытки троллейбусов выйти на линию заканчивались печально: машина на «аварийке» дожидалась «технички», которая буксировала ее в депо.

К концу дня на улице Замковой в ряд выстроились восемь троллейбусов. Возле них установили пост ГАИ.



«Техничка» буксирует остановившийся троллейбус. Фото: Сергей Серебро



Попытка очистить ото льда контактную сеть. Фото: Сергей Серебро



Троллейбус с автономным ходом проезжает мимо «технички», освобождающей контактную сеть ото льда. Фото: Сергей Серебро

К шести часам вечера диаметр обледенения в городе достигал уже 17 миллиметров. Такой нагрузки не выдерживали не только ветви деревьев, но и провода контактной сети, они обрывались.



Обрыв провода на Октябрьском мосту. Фото: Сергей Серебро

30 декабря, по прогнозу синоптиков, в Витебске в течение дня будет около нуля и без осадков. Горожане уже просто молятся о том, чтобы лед растаял — и на тротуарах, и на дорогах, и на проводах.



Сосульки на знаке, предупреждающем о гололедице. Фото: Сергей Серебро