|
В Витебске транспортный ледяной локдаун продолжался до самой ночи
30.12.2020 08:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за сильного обледенения 29 декабря в Витебске
За минувшие сутки в Витебске выпало 24 мм осадков. Все это время в городе держалась отрицательная температура, дождь замерзал на деревьях, кустах, проводах, памятниках, дорожных знаках и так далее.
Все попытки троллейбусов выйти на линию заканчивались печально: машина на «аварийке» дожидалась «технички», которая буксировала ее в депо.
К концу дня на улице Замковой в ряд выстроились восемь троллейбусов. Возле них установили пост ГАИ.
К шести часам вечера диаметр обледенения в городе достигал уже 17 миллиметров. Такой нагрузки не выдерживали не только ветви деревьев, но и провода контактной сети, они обрывались.
30 декабря, по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К шести часам вечера диаметр обледенения в городе достигал уже 17 миллиметров. Такой нагрузки не выдерживали не только ветви деревьев, но и провода контактной сети,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)