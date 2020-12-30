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На границе задержали партию психотропов на 3,5 миллиона долларов

30.12.2020 08:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупную партию психотропов пытались провезти в фуре через пункт пропуска «Козловичи», сообщает Брестская таможня.


Контрабанду обнаружили в фуре, которая ехала из Сербии. 42-летний водитель предъявил к оформлению документы на промышленное оборудование. Груз направили на «сканер». Во время осмотра выяснилось, что в промышленном вентиляторе спрятаны 89 пакетиков с экстази, метамфетамином и амфетамином.

Общий вес психотропов — 182 кг. Это более 600 тысяч доз. На черном рынке стоимость груза достигла бы около 3,5 миллионов долларов.

За незаконное перемещение через границу психотропов возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Видео: Таможенные органы

 
 
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Через границу пытались провезти 182 кг амфетамина, метамфетамина и экстази.
 
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