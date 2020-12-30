МВД, безопасность и Антарктида: утверждены госпрограммы до 2025 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Тридцать государственных и еще шесть специальных программ приняты для реализации на ближайшие пять лет, соответствующее постановление Совмина №759 от 24 декабря 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Перечень охватывает наиболее значимые сферы деятельности в экономике, социальной защите и охране государства.

Так, согласно государственной программе "Аграрный Бизнес" с 2021 по 2025 год, в сельском хозяйстве будет особо уделено внимание 9 направлениям. Среди них, переработка продукции, племенное животноводство, мелиорация земель.

В финансовом секторе, будут предприняты дополнительные меры по устойчивости бюджетной системы, развитию страховой деятельности, обороту драгоценных камней и металлов.

Развитие социальной поддержки возложено на профильные министерства – труда и соцзащиты и здравоохранения. Восемь подпрограммах затронут решение защиты семьи и детей, проблем инвалидов, профилактики заболеваний.

Также госпрограммы будут нацелены на развитие науки, технологий и, инновационной деятельности. До 2025 года будет усовершенствована сфера образования, туризма и транспорт. В последнем, в частности, речь об электрических средствах передвижения.

Также отдельной госпрограммой решено переводить на цифровой формат государственное управление, отрасли экономики и сферу информационной безопасности.

Для Национальной академии наук выделены средства для шести направлений, включая изучения Антарктиды, генетических материалов, культурно-исторического наследия.

Государственные программы в этих сферах ЖКХ, предупреждение чрезвычайных происшествий, увековечение памяти, ликвидация последствий ЧАЭС продолжат реализацию в ближайшие годы.

Специальные программы возложены для исполнения на силовые структуры. Им поручено усовершенствовать систему правопорядка, военной и пограничной безопасности Беларуси.

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