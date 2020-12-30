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Первый энергоблок БелАЭС позволит экономить по $750 тыс. в день

30.12.2020 09:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

После полного запуска первого энергоблока БелАЭС Беларусь сможет экономить ежедневно по $750 тысяч на закупках газа. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченкосообщает Белта.

«Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка $750 тыс.», - рассказал Головченко.

Премьер-министр пояснил, что на данный момент энергоблок работает не на полную мощность, а на 75%, поскольку идет опытно-промышленная эксплуатация установки.

По словам Головченко, объем закупаемого газа уже уменьшился и страна экономит «такую сумму».

Напомним, торжественный запуск Белорусской АЭС состоялся 7 ноября, открыл станцию Александр Лукашенко. Но 8 ноября появилась информация о неисправностях на первом энергоблоке и БелАЭС остановилась. Только 19 ноября блок снова запустился после замены трансформаторов.

Страны-соседи очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.

Польша и Литва договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции. Позже к ним подключилась и Латвия.

Так, в Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны.

 
 
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После полного запуска первого энергоблока БелАЭС Беларусь сможет экономить ежедневно по $750 тысяч на закупках газа.
 
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