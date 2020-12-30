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Первый энергоблок БелАЭС позволит экономить по $750 тыс. в день
30.12.2020 09:31 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
После полного запуска первого энергоблока БелАЭС Беларусь сможет экономить ежедневно по $750 тысяч на закупках газа. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко,
«Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка $750 тыс.», - рассказал Головченко.
Премьер-министр пояснил, что на данный момент энергоблок работает не на полную мощность, а на 75%, поскольку идет опытно-промышленная эксплуатация установки.
По словам Головченко, объем закупаемого газа уже уменьшился и страна экономит «такую сумму».
Напомним, торжественный запуск Белорусской АЭС
Страны-соседи очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.
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После полного запуска первого энергоблока БелАЭС Беларусь сможет экономить ежедневно по $750 тысяч на закупках газа.
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