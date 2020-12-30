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Стоимость новогоднего стола рассчитали в России

30.12.2020 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Праздничный набор в новогоднюю ночь обойдется россиянам в среднем в 6700 российских рублей (примерно 91 доллар - Sputnik).

По данным Росстата, этот набор подорожал за год на 4,56%. В него вошли по килограмму мяса говядины и курицы, по полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая баночка икры и 350-граммовая банка рыбных консервов. 

© Sputnik Максим Богданович
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Также в этом списке указаны 200 граммов сливочного масла и 300 граммов сыров, полкило консервированных овощей, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки. Из овощей и фруктов в этом наборе присутствуют картофель (800 граммов), по полкило свежих помидоров и огурцов, килограмм апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. А также полкилограмма разных конфет и торт на десерт.

Среди напитков на праздничном столе россиян, по мнению Росстата, обязательно будут присутствовать по одной бутылке водки, коньяка и шампанского, а также по литру минеральной воды, фруктового сока и газировки. Неизменные атрибуты праздника салаты оливье и следка под шубой указаны отдельными позициями.

Росстат оценил покупку такого набора в среднем по РФ в 6 763 рублей. И это на 4,56% выше, чем в 2019-м (тогда было 6 468 рублей - Sputnik). Сильнее всего за год подорожали картофель (почти 30%) и свежие огурцы (16%), апельсины (24%) и яблоки (17%). А вот мясо курицы и сырокопченая колбаса, по данным Росстата, подешевели – на 0,84% и 2,66% соответственно.

Стоит отметить, что в разных регионах стоимость такого набора может очень сильно отличаться. К примеру, на Чукотке или в Ненецком автономном округе жителям и гостям придется потратить на это более 9 тысяч рублей (122 доллара - Sputnik). Выгоднее всего такие закупки обойдутся жителям Ингушетии - 3 779 рублей (51 доллар - Sputnik).

Напомним, многие российские регионы объявили 31 декабря выходным днем. Ранее Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, предложил, чтобы в России появился еще один выходной день. Зимние "каникулы" продлятся в России до 10 января.

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Теги: Минск
 
 
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Среднюю стоимость продуктов и напитков, которые традиционно присутствуют на новогоднем столе россиян, рассчитал Росстат.
 
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