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"Веселящий газ" запретили продавать в России

30.12.2020 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Химическое азотное соединение – N2О – пополнило список нелегальных к обороту веществ на территории России. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.  

За свой опьяняющий и вызывающий приступы смеха от вдыхания эффект оксид азота получил название "веселящий газ". Закон налагает полный запрет на его производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку. Вместе с тем, оборот не затронет применение N2О в медицинских, промышленных и технических отраслях.

"Веселящий газ" известен не только употреблением в развлекательных целях, но и как средство обогащения автомобильного топлива.

Закись азота является долгоживущим парниковым газом. Его накопление в атмосфере Земли ведет к уничтожению стратосферного озона и вызывает глобальное потепление.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В то же время включение "веселящего газа" в список наркотических средств недопустимо - он активно используется в медицине в качестве средства ингаляционного...
 
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