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"Веселящий газ" запретили продавать в России
30.12.2020 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Химическое азотное соединение – N2О – пополнило список нелегальных к обороту веществ на территории России. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.
За свой опьяняющий и вызывающий приступы смеха от вдыхания эффект оксид азота получил название "веселящий газ". Закон налагает полный запрет на его производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку. Вместе с тем, оборот не затронет применение N2О в медицинских, промышленных и технических отраслях.
"Веселящий газ" известен не только употреблением в развлекательных целях, но и как средство обогащения автомобильного топлива.
Закись азота является долгоживущим парниковым газом. Его накопление в атмосфере Земли ведет к уничтожению стратосферного озона и вызывает глобальное потепление.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
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