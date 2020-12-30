В Лиде кто-то перекрыл железную дорогу бетонным столбом. Поезд столкнулся с преградой

Источник материала: Tut.by

В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожные пути, сообщает СК. Машинисту проходящего поезда пришлось экстренно тормозить. Возбуждено уголовное дело,



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, поздно вечером 29 декабря кто-то перегородил бетонным столбом железнодорожные пути в Лиде.

Машинист пассажирского поезда «Гродно — Гомель» увидел препятствие и попробовал затормозить — однако столкновения избежать не удалось. Пассажиры не пострадали, спустя какое-то время поезд поехал дальше.

Также пути были перекрыты на гродненском направлении, где ехал товарный поезд.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 УК «Умышленное приведение в негодность путей сообщения».