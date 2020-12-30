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В Лиде кто-то перекрыл железную дорогу бетонным столбом. Поезд столкнулся с преградой
30.12.2020 10:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожные пути,
По данным следствия, поздно вечером 29 декабря кто-то перегородил бетонным столбом железнодорожные пути в Лиде.
Машинист пассажирского поезда «Гродно — Гомель» увидел препятствие и попробовал затормозить — однако столкновения избежать не удалось. Пассажиры не пострадали, спустя какое-то время поезд поехал дальше.
Также пути были перекрыты на гродненском направлении, где ехал товарный поезд.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 УК «Умышленное приведение в негодность путей сообщения».
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В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожные пути. Машинисту проходящего поезда пришлось экстренно тормозить. По факту перекрытия железной дороги...
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