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В Лиде кто-то перекрыл железную дорогу бетонным столбом. Поезд столкнулся с преградой

30.12.2020 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожные пути, сообщает СК. Машинисту проходящего поезда пришлось экстренно тормозить. Возбуждено уголовное дело,


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, поздно вечером 29 декабря кто-то перегородил бетонным столбом железнодорожные пути в Лиде.

Машинист пассажирского поезда «Гродно — Гомель» увидел препятствие и попробовал затормозить — однако столкновения избежать не удалось. Пассажиры не пострадали, спустя какое-то время поезд поехал дальше.

Также пути были перекрыты на гродненском направлении, где ехал товарный поезд.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 УК «Умышленное приведение в негодность путей сообщения».

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожные пути. Машинисту проходящего поезда пришлось экстренно тормозить. По факту перекрытия железной дороги...
 
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