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Разрушенный мемориал в Киеве и утренние акции солидарности. Что происходит 30 декабря

30.12.2020 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью в Киеве неизвестные разрушили монумент в память о погибших за время протестов в Беларуси, который был установлен напротив посольства, а утро началось с акций солидарности. В нашем традиционном ежедневном онлайне мы рассказываем о главных событиях в стране (и не только).

 
 
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Ночью в Киеве неизвестные разрушили монумент в память о погибших за время протестов в Беларуси, который был установлен напротив посольства, а утро началось с акций...
 
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