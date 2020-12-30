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Разрушенный мемориал в Киеве и утренние акции солидарности. Что происходит 30 декабря
30.12.2020 10:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью в Киеве неизвестные разрушили монумент в память о погибших за время протестов в Беларуси, который был установлен напротив посольства, а утро началось с акций солидарности. В нашем традиционном ежедневном онлайне мы рассказываем о главных событиях в стране (и не только).
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Ночью в Киеве неизвестные разрушили монумент в память о погибших за время протестов в Беларуси, который был установлен напротив посольства, а утро началось с акций...
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