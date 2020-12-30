Как будет работать общественный транспорт в Витебске в новогоднюю ночь

Источник материала: Tut.by

В новогоднюю ночь городской транспорт в Витебске будет работать до 3.00, сообщает горисполком.



Фото: Игорь Матвеев

В ночь с 31 декабря на 1 января до 3.00 будут работать некоторые маршруты. С праздничных гуляний в городе вы сможете уехать домой на:

автобусах № 99 (площадь Победы — «Витречтранс»), № 66 (площадь Победы — Тирасполь), № 46 (вокзал — улица 33-й Армии), № 13А (площадь Победы — Мишково), № 10 (вокзал — Медцентр), № 2 (площадь Победы — керамзитовый завод);

троллейбусах № 1 (Железнодорожный вокзал — улица «Правды» — микрорайон Фрунзе), № 2 (Смоленский рынок — проспект Строителей — микрорайон Фрунзе), № 4 (Железнодорожный вокзал — проспект Строителей — Смоленский рынок), № 8 (Смоленский рынок — улица «Правды» — микрорайон Фрунзе), № 9 (Смоленский рынок — проспект Строителей — Медцентр), № 11 (Железнодорожный вокзал — улица Воинов-интернационалистов — Медцентр);

трамваях № 1 (улица Максима Горького — проспект Людникова), № 7 (улица Максима Горького — проспект Фрунзе), № 8 (улица Титова — улица Петруся Бровки).

Программа новогодних гуляний — по ссылке .