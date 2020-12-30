ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как будет работать общественный транспорт в Витебске в новогоднюю ночь

30.12.2020 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В новогоднюю ночь городской транспорт в Витебске будет работать до 3.00, сообщает горисполком.


Фото: Игорь Матвеев

В ночь с 31 декабря на 1 января до 3.00 будут работать некоторые маршруты. С праздничных гуляний в городе вы сможете уехать домой на:

автобусах № 99 (площадь Победы — «Витречтранс»), № 66 (площадь Победы — Тирасполь), № 46 (вокзал — улица 33-й Армии), № 13А (площадь Победы — Мишково), № 10 (вокзал — Медцентр), № 2 (площадь Победы — керамзитовый завод);

троллейбусах № 1 (Железнодорожный вокзал — улица «Правды» — микрорайон Фрунзе), № 2 (Смоленский рынок — проспект Строителей — микрорайон Фрунзе), № 4 (Железнодорожный вокзал — проспект Строителей — Смоленский рынок), № 8 (Смоленский рынок — улица «Правды» — микрорайон Фрунзе), № 9 (Смоленский рынок — проспект Строителей — Медцентр), № 11 (Железнодорожный вокзал — улица Воинов-интернационалистов — Медцентр);

трамваях № 1 (улица Максима Горького — проспект Людникова), № 7 (улица Максима Горького — проспект Фрунзе), № 8 (улица Титова — улица Петруся Бровки).

Программа новогодних гуляний — по ссылке.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С праздничных гуляний в городе вы сможете уехать домой на автобусе, троллейбусе, трамвае.
 
Новости дня
Новости общества
 
Последствия непогоды: рухнувшая на женщин остановка в Бресте, 28 поврежденных машин и более 1600 обесточенных пунктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика