Последствия непогоды: рухнувшая на женщин остановка в Бресте, 28 поврежденных машин и более 1600 обесточенных пунктов

Сильный ветер и гололед накануне натворили дел в Беларуси, особенно — в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. О последствиях непогоды рассказали в МЧС и «Белэнерго».
Упавшие деревья, пострадавшие женщины
По оперативной информации, зафиксировано 163 случая падения деревьев, в результате повреждены 28 автомобилей: в Витебской области 106 случаев, 22 автомобиля; в Гродненской — 5 случаев; в Минской — 2 случая; в Могилевской — 50 случаев, 6 автомобилей.
В Витебском районе зафиксировано падение деревьев на железнодорожные пути и воздушные линии электропередачи, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. Задержка движения 10 пассажирских поездов составила от 18 минут до 1 часа 14 минут, 1 грузового поезда — 2 часа 57 минут.
В Могилеве из-за налипания слоя льда на троллейбусные контактные линии не вышли на 12 маршрутах 76 троллейбусов, дополнительно задействовались автобусы.
В Бресте на улице Гаврилова в районе дома № 25 ветер сорвал навес остановки — пострадали две женщины. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В Оршанском районе Ореховская и Межевская участковые больницы остались без света и тепла. 44 пациента перевели в другие больницы.
Еще 716 населенных пунктов остаются без света
В течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 1627 населенных пунктов (из них 652 в Витебской, 584 в Могилевской и 227 в Гомельской областях).
С 6 часов утра 29 декабря до 6 часов 30 декабря было восстановлено электроснабжение 900 населенных пунктов.
По состоянию на 8.00 ведутся восстановительные работы по включению электроэнергии еще в 716 населенных пунктах, в основном в Витебской и Могилевской областях.