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Лукашенко приехал в Уручье - выступает перед омоновцами

30.12.2020 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лукашенко посещает сегодня минский отряд милиции особого назначения в Уручье. Очевидцы заметили трибуну, даже было слышно, что выступающий говорит силовикам.

В военной части в Уручье Александр Лукашенко вручает награды силовикам. Как сообщал телеграм-канал ОНТ, потом он пойдет смотреть, как хранится экипировка, спецсредства оперативных рот.

В видео, которое прислали читатели, слышно, что за трибуной Лукашенко говорил силовикам о «наращивании военного потенциала» возле наших границ.

 
 
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Лукашенко посещает сегодня минский отряд милиции особого назначения в Уручье. Очевидцы заметили трибуну, даже было слышно, что выступающий говорит силовикам.
 
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