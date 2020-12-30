|
Лукашенко приехал в Уручье - выступает перед омоновцами
30.12.2020 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко посещает сегодня минский отряд милиции особого назначения в Уручье. Очевидцы заметили трибуну, даже было слышно, что выступающий говорит силовикам.
В военной части в Уручье Александр Лукашенко вручает награды силовикам. Как
В видео, которое прислали читатели, слышно, что за трибуной Лукашенко говорил силовикам о «наращивании военного потенциала» возле наших границ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко посещает сегодня минский отряд милиции особого назначения в Уручье. Очевидцы заметили трибуну, даже было слышно, что выступающий говорит силовикам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)