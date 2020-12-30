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Кухарев о не занятых в экономике: "принципиально не желают работать"
30.12.2020 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Позицию минчан, пользующихся социальными благами и при этом не работающих, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев назвал неприемлемой.
© Sputnik / Валерий Мельников
По данным комитета по труду, занятости и социальной защите, 67 тысяч трудоспособных минчан не работают. Почти 13 тысяч из них больше десяти лет "не заняты в экономике". Кухарев считает позицию неработающих людей неприемлемой, ведь они получают от государства "определенные льготы и социальные блага".
"Сегодня приходится констатировать, что есть определенная категория граждан, которая принципиально не желает работать, на предложения о помощи в поиске подходящих вакансий отвечает отказом", - цитирует Кухарева официальный Telegram-канал Мингорисполкома.
Председатель Мингорисполкома заявил, что в отношении неработающих людей, которые "имеют неплохое жилье, автомобили и прочие материальные ценности" и не платят при этом налоги, необходимо принимать "жесткие меры".
В числе таких мер Мингорисполком называет усиление налогового контроля, ужесточение подходов в оплате ЖКХ-услуг трудоспособными людьми без работы.
Заставить всех работать
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
"Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции: подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", - заявил белорусский лидер.
Неработающего человека президент назвал "протестуном" и "будущим преступником" и призвал чиновников "заставить всех работать".
Декрет "о тунеядстве" был принят в Беларуси в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Позже была разработана новая версия декрета – для тунеядцев она предусматривала не только штрафы, отмену отдельных льгот и повышение тарифов на некоторые услуги, но и стимулирование занятости в республике.
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Председатель Мингорисполкома считает, что в отношении неработающих людей трудоспособного возраста необходимо принимать "жесткие меры".
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