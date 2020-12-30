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Кухарев о не занятых в экономике: "принципиально не желают работать"

30.12.2020 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Позицию минчан, пользующихся социальными благами и при этом не работающих, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев назвал неприемлемой.

© Sputnik / Валерий Мельников
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По данным комитета по труду, занятости и социальной защите, 67 тысяч трудоспособных минчан не работают. Почти 13 тысяч из них больше десяти лет "не заняты в экономике". Кухарев считает позицию неработающих людей неприемлемой, ведь они получают от государства "определенные льготы и социальные блага".

"Сегодня приходится констатировать, что есть определенная категория граждан, которая принципиально не желает работать, на предложения о помощи в поиске подходящих вакансий отвечает отказом", - цитирует Кухарева официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Председатель Мингорисполкома заявил, что в отношении неработающих людей, которые "имеют неплохое жилье, автомобили и прочие материальные ценности" и не платят при этом налоги, необходимо принимать "жесткие меры".

В числе таких мер Мингорисполком называет усиление налогового контроля, ужесточение подходов в оплате ЖКХ-услуг трудоспособными людьми без работы.

Заставить всех работать

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
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На совещании 7 декабря, посвященном работе экономики Беларуси, президент страны Александр Лукашенко вновь поднял тему "о тунеядцах".

"Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции: подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", - заявил белорусский лидер.

Неработающего человека президент назвал "протестуном" и "будущим преступником" и призвал чиновников "заставить всех работать".

Декрет "о тунеядстве" был принят в Беларуси в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Позже была разработана новая версия декрета – для тунеядцев  она предусматривала не только штрафы, отмену отдельных льгот и повышение тарифов на некоторые услуги, но и стимулирование занятости в республике.

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Теги: Минск
 
 
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Председатель Мингорисполкома считает, что в отношении неработающих людей трудоспособного возраста необходимо принимать "жесткие меры".
 
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