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ГАИ в начале года организует негласный контроль на гражданских машинах
30.12.2020 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Экипажи Госавтоинспекции будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки по всей стране, в том числе с использованием "автомобилей гражданской окраски".
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ДПС, такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы, а потому будут применяться еще шире для "стабилизации дорожной ситуации". Запланированы регулярные систематические мероприятия в виде "негласного и смешанного контроля за дорожным движением".
© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
Также уточняется, что сотрудники "Стрелы" ориентированы не только на обеспечение безопасности на дорогах, но и на оказание помощи участникам движения. Профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание. В первую очередь это касается превышения скорости, игнорирования правил обгона, проезда пешеходных переходов и перекрестков.
Традиционно в праздничные и выходные дни в приоритете у Госавтоинспекции выявление водителей и пешеходов, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
С начала года на дорогах Беларуси произошло 3515 ДТП, в которых 573 человека погибли и 3631 получил травмы. Сотрудники ГАИ привлекли к ответственности почти 20 тысяч водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.
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