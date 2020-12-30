Дело Белгазпромбанка: срок знакомства с материалами продлен только Бабарико

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек - Sputnik. Следствие КГБ Беларуси продлило сроки ознакомления с материалами уголовного дела экс-банкиру Виктору Бабарико, сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования этого резонансного дела.

Более месяца назад КГБ Беларуси сообщил, что Следственным управлением КГБ окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, материалы были переданы обвиняемым и адвокатом для чтения. Как правило, на ознакомление с делом такого масштаба у обвиняемых уходит месяц, но по закону сторона защиты может написать ходатайство о продлении этого срока.

"Все фигуранты дела, за исключением основного обвиняемого, подписали бумаги, что завершили ознакомление с материалами дела. Бабарико сроки продлены где-то до середины января", - сообщил Sputnik информированный источник.

По его словам, если к этому времени, он закончит читать дело, что в 20-х числа января его могут передать в генеральную прокуратуру.

Предварительное судебное заседание

Отвечая на вопрос, когда может начаться судебный процесс по этому резонансному делу , собеседник агентства пояснил, что "нужно учитывать, что будет еще предварительное судебное заседание, ведь несколько фигурантов дела подписали соглашение со следствием".

В свою очередь адвокат Дмитрий Лаевский на свой страничке в соцсетях сообщили, что на днях его допустили для встречи с Бабарико в СИЗО КГБ.

"Три недели не виделись с подзащитным и вот сегодня, наконец, встреча состоялась! Теперь снова изучаем дело совместно. Виктор Дмитриевич в норме (как и был все это время), бодр, продолжаем бороться. Впереди - еще много работы", - написал Лаевский.

Обвинение

Согласно материалам дела, которое ведет КГБ, Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235, – получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно. Бабарико единственный фигурант, который вину не признал.

По данным КГБ, заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 (получение взятки) УК Беларусь.

Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

В КГБ сообщили, что "все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико".

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых. С 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Бабарико-старшему было предъявлено новое обвинение.

Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

Читайте также: