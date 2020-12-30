|
Дело Белгазпромбанка: срок знакомства с материалами продлен только Бабарико
30.12.2020 12:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек - Sputnik. Следствие КГБ Беларуси продлило сроки ознакомления с материалами уголовного дела экс-банкиру Виктору Бабарико, сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования этого резонансного дела.
Более месяца назад КГБ Беларуси сообщил, что Следственным управлением КГБ окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, материалы были переданы обвиняемым и адвокатом для чтения. Как правило, на ознакомление с делом такого масштаба у обвиняемых уходит месяц, но по закону сторона защиты может написать ходатайство о продлении этого срока.
"Все фигуранты дела, за исключением основного обвиняемого, подписали бумаги, что завершили ознакомление с материалами дела. Бабарико сроки продлены где-то до середины января", - сообщил Sputnik информированный источник.
По его словам, если к этому времени, он закончит читать дело, что в 20-х числа января его могут передать в генеральную прокуратуру.
Предварительное судебное заседание
Отвечая на вопрос, когда может начаться судебный процесс по этому
© AP / Sergei Grits
В свою очередь адвокат Дмитрий Лаевский на свой страничке в соцсетях сообщили, что на днях его допустили для встречи с Бабарико в СИЗО КГБ.
"Три недели не виделись с подзащитным и вот сегодня, наконец, встреча состоялась! Теперь снова изучаем дело совместно. Виктор Дмитриевич в норме (как и был все это время), бодр, продолжаем бороться. Впереди - еще много работы", - написал Лаевский.
Обвинение
Согласно материалам дела, которое ведет КГБ, Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235, – получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно. Бабарико единственный фигурант, который вину не признал.
По данным КГБ, заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 (получение взятки) УК Беларусь.
Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).
© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
В КГБ сообщили, что "все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико".
Финансовая милиция КГК
Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.
Ранее происходящее в Белгазпромбанке
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед основным судом еще должно пройти предварительное судебное заседание: это бывает, когда ряд обвиняемых подписывают соглашение о сотрудничестве со...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)