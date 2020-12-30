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Дело Белгазпромбанка: срок знакомства с материалами продлен только Бабарико

30.12.2020 12:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек - Sputnik. Следствие КГБ Беларуси продлило сроки ознакомления с материалами уголовного дела экс-банкиру Виктору Бабарико, сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования этого резонансного дела.

Более месяца назад КГБ Беларуси сообщил, что Следственным управлением КГБ окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, материалы были переданы обвиняемым и адвокатом для чтения. Как правило, на ознакомление с делом такого масштаба у обвиняемых уходит месяц, но по закону сторона защиты может написать ходатайство о продлении этого срока.

"Все фигуранты дела, за исключением основного обвиняемого, подписали бумаги, что завершили ознакомление с материалами дела. Бабарико сроки продлены где-то до середины января", - сообщил Sputnik информированный источник.

По его словам, если к этому времени, он закончит читать дело, что в 20-х числа января его могут передать в генеральную прокуратуру.

Предварительное судебное заседание

Отвечая на вопрос, когда может начаться судебный процесс по этому резонансному делу, собеседник агентства пояснил, что "нужно учитывать, что будет еще предварительное судебное заседание, ведь несколько фигурантов дела подписали соглашение со следствием".

© AP / Sergei Grits
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В свою очередь адвокат Дмитрий Лаевский на свой страничке в соцсетях сообщили, что на днях его допустили для встречи с Бабарико в СИЗО КГБ.

"Три недели не виделись с подзащитным и вот сегодня, наконец, встреча состоялась! Теперь снова изучаем дело совместно. Виктор Дмитриевич в норме (как и был все это время), бодр, продолжаем бороться. Впереди - еще много работы", - написал Лаевский.

Обвинение

Согласно материалам дела, которое ведет КГБ, Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235, – получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно. Бабарико единственный фигурант, который вину не признал.

По данным КГБ, заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 (получение взятки) УК Беларусь.

Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
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В КГБ сообщили, что "все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико".

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых. С 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Бабарико-старшему было предъявлено новое обвинение.

Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

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Теги: Минск
 
 
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