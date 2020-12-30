ГПК: Более 40 человек пытались уехать из Беларуси раньше срока самоизоляции перед Новым годом

Источник материала: Tut.by

В последнюю неделю пограничники выявили 44 человека, которые пытались выехать из Беларуси раньше истечения срока обязательной самоизоляции. Они все привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: пресс-служба Госпогракомитета

«Все правонарушители привлечены к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Санкция по этой статье — от двух до пятидесяти базовых величин (от 54 до 1350 рублей — прим. TUT.BY) или административный арест», — говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете привели пример с гражданином Турции, который прилетел в Беларусь 24 декабря, и мог покинуть страну только после 10-дневной изоляции.

«Однако не прошло и четырех дней, как иностранец попытался покинуть страну. Стоит отметить, что он, как и все остальные, достоверно знал о требовании закона. Ведь при въезде в нашу страну пограничники не только предупреждают об обязанности соблюдения самоизоляции, но и выдают гостю страны соответствующий документ под роспись», — рассказали в ГПК.

Пограничники призвали белорусов и иностранцев соблюдать требования самоизоляции.